La 3a Xocolatada d'Handbol Solidària recull 810€ per a la investigació del càncer infantil i la salut mental

Avui s'ha celebrat amb èxit la tercera edició de la Xocolatada d'Handbol Solidària a Canillo, una jornada lúdica, solidària i esportiva que ha reunit a un total de 120 participants. L'esdeveniment ha tingut lloc al Parc del Palau de Gel, on els més petits han pogut conèixer més sobre aquest esport i compartir moments amb els seus amics de la parròquia.

La xocolatada ha aconseguit reunir un total de 810 €, amb l'objectiu de recaptar fons per a dues causes importants: la investigació i el diagnòstic del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i els programes de salut mental de Handball School.



Des de l'associació s'ha volgut expressar el més sincer agraïment a tots els col·laboradors que han fet possible aquesta iniciativa, la qual s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració del Comú de Canillo, l'Associació de Pares de l'Escola Andorrana de Canillo, l'Associació de Pares de l'Escola Francesa de Canillo i als alumnes de Batxillerat.

Així doncs, la tercera edició de la Xocolatada d'Handbol Solidària es consolida com una cita imprescindible a Canillo, demostrant que l'esport i la solidaritat poden anar de la mà per a causes benèfiques.