El nou reglament permetrà regularitzar 109 captacions d’aigua

El mes de febrer, el Govern impulsava el reglament relatiu a les condicions d’autorització de l’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà, amb l’objectiu de fixar els límits per dur a terme «una explotació sostenible i segura». Aquest reglament permetrà que 109 de les 156 captacions censades que no estaven autoritzades s’adiguin a la norma i puguin dur a terme els tràmits corresponents per a la seva regularització.

Segons les dades facilitades pel ministeri de Salut, el fet que el 70% de les captacions no estiguessin autoritzades respon al fet que «durant els darrers anys el marc normatiu existent no s’adaptava suficientment a la realitat fàctica i dimensions geogràfiques, la qual cosa ha impedit l’adequada regularització administrativa de l’explotació de les captacions». És per aquest motiu que es va impulsar la nova normativa, davant la constatació que calia una reglamentació que s’adaptés a les necessitats i la realitat actuals.

Així i tot, cal destacar que una de les novetats del nou reglament, amb l’objectiu de facilitar l’autorització de l’explotació de les captacions, és que es defineixen tres tipus de captacions en funció del cabal captat, el tipus de gestió i la quantitat de persones abastades. D’aquesta manera, amb el nou reglament aquestes 109 captacions serien dels tipus A i B i es podran regularitzar «fàcilment», segons indiquen des de l’executiu.

Concretament, es tractarien de captacions de gestió comunal o privada que ofereixen, a través d’una xarxa, un servei bàsic d’abastament d’aigua potable al públic i capten un cabal superior a 20 m3/dia; captacions que abasteixen a més de 100 persones (tipus A) o captacions en què el cabal captat és inferior a 20 m3/dia i abasteix menys de 100 persones, o captacions de gestió privada o de gestió comunal que ofereixen servei expressament a càmpings, restaurants, indústria, bars, hotels o altres tipus d’allotjaments o serveis (tipus B).

Així i tot, i pel que fa als tràmits, s’ha creat un de nou sota el nom ‘Sol·licitud d’autorització i registre d’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà’, a través de la qual queda definida tota la documentació que s’ha d’adjuntar, informa l’ANA.