Diversand reclama una alternativa fins que la CASS no cobreixi la transició de gènere

L’associació Diversand continua esperant que es posin en marxa els mecanismes per accedir a la reassignació de gènere i a l’hormonació, i que siguin coberts per la CASS. Malgrat que l’estiu passat van mantenir una trobada amb Salut, en la qual es va deixar palès que el circuit començaria a funcionar entre finals del 2023 i principis d’aquest any, la veritat és que la seva posada en pràctica s’ha endarrerit. Tal com ha expressat la vicepresidenta de l’associació, Isabella Vargas, la voluntat és incloure dins del sistema «metges referents, endocrins i professionals de la salut mental en matèria trans». Així, i mentre el circuit no acaba d’arrencar, Diversand reclama disposar d’una alternativa que permeti als interessats iniciar el procés de transició fora del país.

Vargas ha apuntat que l’ideal seria treballar conjuntament amb Trànsit, una institució catalana especialitzada en el servei d’atenció a persones trans: «El que ens agradaria és, mentre s’arreglen les coses i es busquen professionals formats, poder fer algun tipus de conveni amb ells», posant d’exemple els que ja hi ha signats en matèria de Salut amb l’Hospital Sant Joan de Déu o amb el Clínic de Barcelona.

De fet, la vicepresidenta de Diversand ha exposat que «ara mateix una persona que vulgui començar la transició no té cap possibilitat, encara que sigui baixant a Barcelona o anant a qualsevol altre lloc, perquè Andorra no ho contempla», destacant que «nosaltres el que volem és tenir aquest camí com a alternativa, tot i que no és l’ideal». Una via que sí que es podria explorar en aquests moments és que les persones puguin iniciar el procés de transició amb un endocrí especialitzat en persones trans i, més tard, el metge de capçalera d’Andorra pugui fer un seguiment: «Hem parlat amb alguns metges que estarien disposats a col·laborar en aquest sentit, però no hi ha una acreditació de la CASS per poder-ho fer».

Tot i que els treballs del Ministeri de Salut van en aquesta línia, l’associació alerta que es vol incorporar un test psicosocial per als menors d’edat amb el qual no estan d’acord per «assegurar-se que la persona té la maduresa suficient per començar aquest procés». Això implica que tot el procediment «es faci encara més llarg» i per això defensen que «s’ha de posar en valor el dret a l’autodeterminació de la persona».

Segons les dades de Diversand, a hores d’ara hi ha cinc persones al país que voldrien començar amb el procés de reassignació de gènere, però que encara no ho poden fer. De fet, l’associació té prevista una nova reunió amb Salut el proper 30 d’abril, en la qual es reclamarà més celeritat en l’aplicació de la norma i es mirarà d’acabar de negociar condicions, informa l’ANA.