Els de Talin Puyalto comencen un llarg camí cap a l’Eurocopa 2026

La selecció de futbol sala s’ha classificat per primer cop en la història d’Andorra a una ronda principal d’Eurocopa. Ara, el seu camí estarà marcat per duels contra els equips més importants del continent, en diferents fases en les quals hauran de lluitar fins al final, com ho han fet en aquests partits preliminars. Això sí, la mecànica del torneig és molt diferent de la del futbol normal. Aquesta està dividida en tres fases (Ronda principal, ‘Play-offs’ i Fase final) i es disputa al llarg de tres anys.

La ronda principal / El sorteig de la ‘Main Round’ està programat pel pròxim 30 de maig, en el qual entraran les 34 millors seleccions segons rànquing UEFA fins al desembre de 2023 i les sis classificades de la prèvia: Andorra, Àustria, Bulgària, Malta, Suïssa i Xipre. Serà llavors quan s’aniran extraient una a una les boles amb els noms dels països, per dividir-ho en 10 grups de quatre components cadascun. Així, jugaran sis partits (tres fora i tres a casa) amb les seleccions emparellades. Els primers classificats passaran directament a la fase final, en les quals esperen Letònia i Lituània, les nacions amfitriones. Els vuit millors segons accediran a la ronda eliminatòria, mentre que els altres 22 quedaran automàticament fora de la competició.

Els matxs es disputaran entre el 9 de desembre del 2024 i el 18 d’abril del 2025. En conseqüència, els tricolors es poden enfrontar a països com Portugal, que defensarà el títol; la guanyadora de set europeus, Espanya, o Kazakhstan, Itàlia o Ucraïna, entre d’altres.

Els ‘Play-offs’ / En cas que els homes de Talin Puyalto assoleixin ser un dels afortunats segons equips, entraran directament als ‘Play-offs’, en els quals hauran de batre’s en duel contra un equip a l’atzar per demostrar que mereixen un lloc a la final. En aquest cas, no coneixerien al rival fins al 15 de maig del 2025 i no jugarien fins al setembre, en concret, del 15 al 24.

La fase final / Si finalment la selecció aconsegueix accedir a la final, la competició es traslladaria als països bàltics entre els mesos de gener i febrer de l’any 2026 (dates encara a confirmar pels amfitrions). Així doncs, les 16 seleccions restants es tornaran a separar en quatre grups de quatre components, en els quals novament, els dos primers passaran als quarts de final per continuar el transcurs normal de semifinals i final, informa l’ANA.