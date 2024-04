L’APCE centrarà la sessió de primavera en la sol·licitud d’ahesió de Kosovo

Sobre la situació dels drets humans i la llibertat d’expressió a Rússia, s’han programat debats d’urgència sobre la mort d’Aleksei Navalni i la necessitat de contrarestar el règim totalitari de Vladímir Putin i la seva guerra contra la democràcia, així com sobre la detenció arbitrària de Vladímir Karà-Murzà i la persecució sistemàtica dels manifestants contra la guerra a la Federació de Rússia i Bielorússia.

A més, l’agressió russa a Ucraïna continuarà marcant gran part del debat polític a l’APCE, el qual debatrà sobre el suport dels països europeus a la futura reconstrucció del país. Entre les propostes que s’analitzaran hi ha la utilització dels actius de la Federació Russa congelats per destinar-los a aquest propòsit.

El debat sobre la sol·licitud d’adhesió de Kosovo al Consell d’Europa està previst que sigui un dels grans punts de l’agenda d’aquesta sessió. Kosovo és una república balcànica que va declarar la seva independència l’any 2008 i compta amb un reconeixement internacional limitat. Tot i que el Principat d’Andorra l’ha reconegut com a estat independent, alguns països europeus com Espanya, Grècia, Romania i Eslovàquia continuen sense reconèixer la independència de Kosovo.

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) celebra a partir d’aquest dilluns i fins divendres 19 d’abril la sessió plenària de primavera a Estrasburg (França), la qual comptarà amb la participació de la delegació del Consell General formada per Berna Coma, Cerni Escalé i Susanna Vela.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació