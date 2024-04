El període transitori del roaming serà de set anys

Pel que fa a l’apartat de les telecomunicacions, el secretari d’Estat va detallar que els costos d’Andorra Telecom són superiors a la tarifa regulada. Per aquest motiu des de la parapública i des del Govern van estar negociant per ampliar el període transitori del Roaming, que finalment serà de set anys, abans d’aplicar la tarifa del roaming europea. Entrant en detall, Riba va explicar que els costos reals del servei d’itinerància és 2,6 vegades superior a l’estat membre més car que és Hongria.

El 2027 la comissió tornarà a calcular els costos de tots els estats i inclourà el Principat en el càlcul, i si continua sent el més car, «no serem nosaltres els que indexem la tarifa regulada», va apuntar Riba tot detallant que tindríem una solució per no operar a pèrdues. En aquest cas, s’aplicaria la tarifa regulada del roaming, però amb un coeficient que incrementarà en proporció als costos reals d’incrementar aquest servei.

En aquest sentit, el secretari d’Estat va assegurar que en tot cas l’usuari no hauria de notar res i que serien les operadores entre elles les que «es menjarien el coeficient» i es farien càrrec de la compensació.

Finalment i pel que fa a la liberalització del mercat, Riba va detallar que al cap de set anys Andorra haurà d’aplicar la totalitat de la directiva sobre la liberalització del mercat.