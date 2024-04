L’11a edició del festival Ull Nu aposta plenament pel curtmetratge

L’onzena edició del festival audiovisual Ull Nu, que tindrà lloc del 8 al 12 de maig, apostarà plenament pels curtmetratges, retirant així la categoria de llargmetratges. Així ho han explicat els codirectors del festival, Hèctor Mas i Marc Camardons, en el marc de la presentació de l’esdeveniment, acompanyats per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro. La retirada de la secció ha estat motivada principalment perquè no van «rebre la resposta esperada», ha puntualitzat Mas. Per això, des de l’organització s’han reconduït els premis i s’han creat dues categories noves: millor guió i millor muntatge.

Camardons ha detallat que aquest any s’han ampliat les propostes dels curtmetratges amb l’objectiu que «d’atreure més cineastes a Andorra». D’aquesta manera, s’ha pogut constituir quatre blocs, dels quals dos es presentaran el divendres i els altres dos el dissabte. A més, el codirector va anunciar la presència de dos projectes andorrans: ‘No hi caiguis’ de Blanca Sacristan, Raquel García i Mariona Tayo, i ‘Frialdad’ d’Andrea Sánchez.

Altrament, el festival compta amb Portugal com a convidat d’honor, concretament amb la col·laboració del festival Indie Lisboa. Així doncs, es comptarà amb la presència de tres convidats especials: el programador del festival Indie Lisboa, Ricardo Vieira; el director del curtmetratge ‘A Barriga de Mariana’, Federico Mesquita, i la directora del llargmetratge ‘Simon Chama’, Marta Sousa.

Consolidació de l’Ull Nu Lab / L’any passat es va dur a terme per primera vegada l’Ull Nu Lab, una iniciativa que, com ha valorat Camardons, «va anar súper bé». Aquesta acollida positiva ha permès ampliar una jornada més als participants. En aquesta categoria s’han rebut 38 guions, dels quals s’han seleccionat vuit, i els autors estan convidats a Andorra durant el transcurs del festival. Aquests joves estaran acompanyats de dos tutors, els guionistes Alejandro Marín i Marta Grau, que els guiaran en els seus projectes i realitzaran «els seus tallers complementats amb xerrades de processionals de la indústria», ha afegit. A més, s’entregaran dues ajudes de 500 euros per a la realització dels guions seleccionats.

Així doncs, el festival donarà el seu tret de sortida el dia 8 de maig amb la projecció del llargmetratge ‘Remember My Name, de la directora i documentalista Elena Molina, qui va estar guanyadora en edicions anteriors del festival Ull Nu. Mas ha indicat que és un «exemple de com els joves pels quals hem apostat en el festival, acaben fent carrera i poden desenvolupar els seus llargmetratges», informa l’ANA.