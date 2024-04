Obertes les inscripcions per participar en el taller de roses de ganxet per Sant Jordi

El Departament d'Acció Social del Comú d'Escaldes-Engordany obre aquest dijous, i fins dilluns, el període d'inscripcions per participar en el taller de roses de ganxet. Una activitat que se celebrarà a la diada de Sant Jordi, a les 20.00 hores a la sala de l'Espai Jovent, i que s'emmarca dins el projecte Empodera't.



Les persones interessades hauran d'omplir el formulari d'inscripció que trobaran penjat a la pàgina web del Comú i, posteriorment, enviar-lo al correu electrònic [email protected] o bé entregant-lo directament al Departament d'Acció Social. Les places són limitades a 10 persones.



El taller de roses de ganxet serà dirigit per Cristina Garriga, que explicarà les tècniques per elaborar aquest element tan significatiu de Sant Jordi. Es demana que les persones que vulguin assistir al taller tinguin nocions bàsiques sobre el ganxet. El preu de l'activitat és de tres euros (a pagar en efectiu abans del 23 d'abril) i el Comú facilitarà tot el material.



Empodera't / Les propostes de l'Empodera't continuaran al maig amb el ioga a l'aire lliure. Una sessió gratuïta que impartirà Suray Fernández de KULA Ioga al Parc del Prat del Roure. Finalment, al juny, se celebraran dues sessions de taitxí a l'aire lliure (8 i 22 de juny). Aquestes també seran gratuïtes i es faran al Parc del Prat del Roure a càrrec de Manel Méndez de la Federació Andorrana de Wushu i Kung-fu.