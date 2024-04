El Jambo torna al centre històric de la capital entre el 13 i el 15 de juny

El Jambo Street Music Andorra la Vella omplirà d'actuacions musicals el centre històric d'Andorra la Vella el cap de setmana del 13 al 15 de juny en la seva onzena edició. Tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest dimecres, serà l'empresa Boïc Estratègia En Marketing, SL-Aymara l'encarregada d'organitzar la cita. El Comú d'Andorra la Vella ha procedit a fer una adjudicació directa a aquesta empresa, que percebrà 62.700 euros.



Cal recordar que el Jambo compta aquest any, també, amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en virtut del conveni de col·laboració signat entre les dues parts. La signatura d'aquest conveni segueix la línia estratègica del Ministeri de promoure la creació pròpia feta pels músics i artistes del país i contribueix a donar suport a les iniciatives privades que tenen com a objectiu dinamitzar l'activitat cultural d'Andorra. El conveni té una vigència de quatre anys, amb possibilitat de renovació, si les dues parts així ho decideixen, i estipula una aportació anual per part de l'Executiu al festival de 20.900 euros. En la seva darrera edició, el festival va acollir una seixantena de concerts distribuïts en diferents indrets del barri antic, amb una important representació nacional.