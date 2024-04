El judici a Carine Montaner manté la data prevista

El judici a Carine Montaner per un presumpte delicte de revel·lació de secrets manté la data pel 18 i el 19 de juny. En un inici el fiscal volia avançar la data al 10 i 11 de juny, però la líder d'Andorra Endavant va manifestar al seu advocat que si es volia canviar de data havia de ser a posteriori i no abans de la data fixada, ja que la nova data proposada coincidia amb la setmana del debat d'orientació política i havia de ser després dels viatges parlamentaris.

Per El Periòdic

