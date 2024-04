Assolir victòries també passa pel patiment

La desfeta contra l'Eibar va deixar l'FC Andorra amb els mateixos 35 punts i penúltim a la classificació, i precisament els tricolor i el Vila-real B van ser els únics dels cinc últims a la taula en veure la derrota la passada jornada. Tot i això, els homes de Ferran Costa tenen encara més que opcions d'assolir la salvació, ja que es troben només a tres punts del Mirandés, qui marca la permanència. Així doncs, començar de cap i de nou: "La derrota del diumenge va ser fotuda, però la gent ja està pensant en el duel contra l'Espanyol", diumenge a les 14.00 hores, ha dit aquest matí Jorge Pombo.

Els pirenaics saben del que són capaços i tenen "moltes ganes de donar-ho tot per treure els tres punts". Enfront, els de Manolo González (que no estarà a la banqueta per sanció) són tercers empatats a 58 punts amb l'Eibar i el Valladolid, i tenen clares aspiracions a l'ascens directe a Primera Divisió. És per això que no s'espera un partit plàcid per als andorrans, i és que l'Espanyol no perd des del 10 de febrer contra el Racing de Santander i a casa seva només han caigut en una ocasió, a l'octubre. "Serà un matx difícil com ho estan sent tots. Ells estan a casa seva però nosaltres anirem a donar-ho tot sabent el que hem de fer", ha comentat el jugador aragonès.

Demanat per la baixa de Diego Alende, que es perd tota la temporada, el migcampista ha assenyalat que a aquestes alçades del curs qualsevol baixa és fonamental, però "hi ha molta gent i tots som necessaris ara mateix". "Jugui o no, això s'ha de treure entre tots, així que tant el qui estigui dins com fora ha de sumar", ha completat.

Els del Principat, doncs, hauran de remeiar el mal partit de diumenge passat per capgirar la situació i mirar de sortir del descens com més aviat millor, sent coneixedors també que només resten set jornades, és a dir, 21 punts: "Sabem que les darreres jornades són les més importants i veníem fent-ho bé, l'altre dia va ser un pal però de totes les coses s'aprèn i aquest cap de setmana tenim un escenari molt bonic on treure un triomf". Pombo ja ha passat per situacions complicades similars, i ha fet una crida a la calma perquè "fent les coses que demana l'entrenador i si com capaços de fer el que plantegem dia rere dia al final sortiran els resultats".

En aquest sentit, també se li ha preguntat pel nou rol amb el nou tècnic, passant d'un joc de domini de pilota amb Sarabia a la cerca d'un bloc baix. "Això és el futbol de veritat, el de Segona Divisió. Són partits d'anada i tornada amb molt de ritme i quasi sense moment d'aturar-se", ha indicat afegint que Costa els està implantant una mentalitat diferent, en què "s'ha de patir i passar males estones junts".