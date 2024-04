El Forfet de Temporada Bike Pass ja està disponible

Pal Arinsal ha posat avui a la venda el Forfet de Temporada Bike Pass, el passi que permet gaudir durant tot l’estiu del Bike Park de l’estació de muntanya i que s’ha posat a la venda unes setmanes abans de l’habitual al mateix preu de l’estiu passat. El Bike Pass permet accedir de forma il·limitada als més de 50 quilòmetres que conformen els 30 circuits del Bike Park de Pal Arinsal i als remuntadors operatius que en faciliten l’ascens, entre els quals hi ha el telecabina de la Massana. A més, també inclou els remuntadors operatius durant l’estiu de Grandvalira i permetrà l’accés als circuits e-bike, estrenats el passat estiu, uns circuits que conformen un total de 94 quilòmetres de rutes per a bicicletes elèctriques.

D’aquesta manera, el Forfet de Temporada Bike Pass permetrà gaudir durant tot l’estiu de prop de 150 quilòmetres per a la pràctica de la bicicleta de muntanya, i ofereix també altres avantatges com descomptes durant tot l’estiu en alguns serveis de l’estació, així com una invitació per accedir al Bike Park de Nevis Range, a Escòcia.

L'obertura del Bike Park / El Bike Park de Pal Arinsal farà una preobertura els dies 14, 15 i 16 de juny per la celebració de la Maxi Avalanche, i obrirà ja cada dia a partir del dissabte 22 de juny i fins al 8 de setembre amb horari complet de 09.30 a 18.00 hores. Després, mantindrà l’activitat els caps de setmana posteriors i fins al 13 d’octubre, que serà el darrer dia de la temporada d’estiu, amb horari de 09.30 a 17.00 hores. Cal puntualitzar que el Bike Park romandrà tancat al públic entre el 25 d’agost i l’1 de setembre amb motiu de la celebració dels Campionats del Món UCI de BTT.

De la mateixa manera que els forfets de temporada d’esquí, el Bike Pass es pot obtenir amb descomptes importants per als residents, així com un descompte de fidelització per a les persones que l’any passat també l’haguessin adquirit i desitgin renovar-lo. Tant la compra com la renovació es poden fer des d’avui a través de la web de Pal Arinsal, i a partir del 14 de juny també es podrà fer la compra i recollida del Bike Pass a les taquilles del telecabina de la Massana i del Pla de la Caubella del sector de Pal en els períodes d’obertura del Bike Park. Així mateix, s’habilitarà l’estand de Grandvalira Resorts del Centre Comercial illa Carlemany per a la compra i recollida dels forfets.

Cal recordar que els usuaris que disposin d’un Forfet de Temporada Andorra Pass i Nord Pass comprats durant la temporada d’hivern 2023-24 també poden accedir als remuntadors habilitats de Grandvalira Resorts durant la temporada d’estiu i al Bike Park de Pal Arinsal.