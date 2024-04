Andorra i Lituània signen el Conveni de no doble imposició

Així mateix, els mandataris també han tractat l’actualitat internacional, les prioritats globals i els grans reptes que afronta la comunitat internacional per a l’establiment de la pau i la reconstrucció d’Ucraïna. En aquest sentit, i aprofitant la visita oficial de la delegació andorrana, s’ha signat un acord de cooperació pel qual Andorra aportarà 15.000 euros al projecte de reconstrucció i restauració d’un centre educatiu ucraïnès, devastat a causa del conflicte bèl·lic a la zona.

La jornada de treball s'ha iniciat avui a la capital lituana, Vilna, amb la reunió entre el cap de Govern i la primera ministra, Ingrida Šimonytė, durant la qual han compartit diferents àmbits de la cooperació bilateral, en especial en matèria financera. De fet, han celebrat poder concloure la signatura de l’Acord per evitar la doble imposició, que han signat els ministres d’Afers Exteriors de tots dos països, Gabrielius Landsbergis i Imma Tor, durant la trobada. Aquest acord, el 17è CDI que signa Andorra, fomentarà un entorn més favorable per a la inversió i el comerç entre Andorra i Lituània.

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han estat de visita oficial a Lituània amb l’objectiu de refermar la col·laboració entre Andorra i el país bàltic en matèria financera i de cooperació internacional i per compartir els principals reptes dels dos estats.

