Govern aprova demanar fons bancaris per als pisos tutelats de Sant Julià

La proposta per part del Comú de Sant Julià de Lòria per construir tres blocs d’edificis destinats com a pisos tutelats té garantit el suport de Govern. Així ho ha expressat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, aquesta tarda, qui, tot plegat, ha manifestat que «el Govern referma el seu compromís per participar en aquest projecte». Així i tot, el ministre portaveu ha aclarit que l’Executiu encara ha de determinar l’import que destinarà.

Respecte a l’import, cal recordar que el Comú va demanar a Govern sis milions per dur-lo a terme, remarcant abans, però, que no descarten demanar una col·laboració d’entitats bancàries. Una proposta que Casal ha definit com a «vàlida», destacant que «es poden explorar altres vies de finançament, però el Comú s’ha d’encarregar de buscar-les». Finalment, el portaveu ha insistit en la importància de «trobar un equilibri «entre l’aportació que faci l’Executiu i el Comú, així com la banca, en cas de demanar-la.