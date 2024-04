Els padrins de la Massana ensenyaran a conrear als infants

Durant la sessió d’entrega de claus se’ls va recordar la normativa d’ús dels Horts dels Quart, com ara respectar l’àrea assignada sense delimitar-la amb murs o la prohibició d’instal·lar barraques o hivernacles.

Ahir al matí es va fer entrega de les claus dels Horts Socials de la Gent Gran, un programa que fa amb col·laboració de Reig Fundació. Els 11 hortolans ja van poder començar a treballar ahir a les seves parcel·les. Durant l’acte, el cònsol menor, Roger Fité, els va proposar tirar endavant una nova acció: que es converteixin en mestres per ensenyar als infants tot el cicle de l’horticultura, des de la plantació dels vegetals fins a la collita, passant també pel compostatge.

Per El Periòdic

