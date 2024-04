Obert el termini per demanar els carnets per al transport escolar

Govern ha obert el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar, el qual està destinat als estudiants de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança — a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar — i els estudiants d’estudis postobligatoris de batxillerat i FP. Les sol·licituds es poden fer per via telemàtica o presencial a l’edifici de Govern, a partir del 25 d’abril i fins al 28 de juny. Els preus del carnet són de 100,92 euros per un viatge i 201,84 euros per a dos viatges. Així, aquests imports estan subvencionats pel Govern per un total del 83,07%.

D'altra banda, aquelles sol·licituds que es presentin fora de termini, és a dir, a partir de l'1 de juliol, es podran fer de manera presencial i el preu per un viatge serà de 181,46 i de 362,92 euros per dos viatges. Finalment, Casal ha exposat que els beneficiaris de la totalitat de la beca d’aquest curs podran tornar a demanar la beca de transport.