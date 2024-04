Govern nega que s’hagi admès investigar les eleccions a Estrasburg

Avui, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha negat que el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) hagués acceptat introduir a tràmit la investigació sobre una possible tupinada a les eleccions generals de l’any passat. Casal ha defensat que «quan el tribunal admet una demanda, ho notifica a les dues parts implicades i, fins al moment, Govern no ha rebut cap mena de comunicació». Tanmateix, el portaveu ha exposat que la informació sobre l’inici del tràmit, de la qual alguns mitjans del país es van fer ressò dilluns, no és un comunicat d’acceptació, sinó que «en tot cas, han enviat al demandant un justificant de recepció i no un document de confirmació d’acceptació a tràmit del seu dossier», però, «aquesta notificació de recepció no prejutja res».

En aquesta línia, Casal ha manifestat que, per tot plegat, des de Govern «s’ha pres la determinació de fer aquest aclariment». Referent al comunicat emès pel TEDH, Casal ha insistit en el fet que quan l’organisme europeu admet una denúncia d’aquestes característiques, a més d’informar a les dues parts — en cas de ser admès el tràmit —, pot enviar una resolució — en cas d’existir un retard — a la part demandant a través d’un justificant de recepció de la demanda. Tanmateix, aquest afer no té cap relació amb l’acceptació de començar una investigació, ja que aquest acusament no entra a valorar elements fàctics ni jurídics de la demanda, «sinó que és un simple justificant segons el Tribunal ha rebut la demanda».

El dilluns passat, l’advocat denunciant, Emili Campos, va explicar que ha traslladat la denúncia a instàncies europees perquè va «esgotar totes les vies jurídiques del meu país sense èxit», per tal de trobar solució a la denúncia interposada per una presumpta tupinada a les passades eleccions generals.