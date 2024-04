El Ranger's posa fi a l'hegemonia del Sideco Encamp

Amb la lliga regular finalitzada, ahir a la nit va tenir lloc el darrer partit del play-off de la Lliga Viatges Pantour entre el Ranger's i el Sideco Encamp. Els lauredians es van acabar enduent el triomf (6-4) acabant així amb l'hegemonia dels encampadans, qui fins al moment havien guanyat la lliga 14 vegades consecutives, mentre que els d'Aitor Garcia feia 24 anys que no ho assolien.

Per Pol Forcada Quevedo

