Els llums d'alarma continuen encesos

Ja es va escriure ahir que el partit d'aquest cap de setmana és d'aquells especials per al MoraBanc Andorra, i és que el diumenge a les 18.30 hores reben al Barça. Però, no és aquest motiu el que el fa precisament especial (que una mica també, tampoc podem enganyar a ningú), sinó que en cas de triomf, els tricolor assolirien la permanència matemàtica a l'ACB. Tot i això, i mantenint la línia de precaució que porta mostrant tota la temporada, Natxo Lezkano ha dit aquest matí que "encara estem amb els llums d’alarma encesos".

Posem-hi atenció. Resten quatre jornades de competició, i en el pitjor dels casos, que els pirenaics perdin les quatre, hi ha una opció que siguin ells qui baixin de categoria. Ara bé, perquè això es doni, Río Breogán i Monbus Obradoiro (amb vuit victòries cadascun i sent els pròxims rivals dels del Principat) haurien de vèncer almenys tres matxs, un d'ells contra els andorrans. Evidentment que aquest seria el cas més extrem, però mai es pot tancar qualsevol opció. "No vull ser pessimista, aquesta és la nostra situació", ha asserit el tècnic basc incidint en el fet que s'han de centrar en la seva feina perquè ara "tenim un repte molt atractiu que és guanyar als blaugrana a la nostra pista i davant la nostra gent". En afegit, el de Portugalete ha comentat que el triomf al Nou Congost els ha ajudat a tenir un petit marge a la classificació i dependre d'ells mateixos, "que és el que volem", però "no ens hem de relaxar perquè estem en la mateixa situació que la setmana passada pel que respecta a l'estat d'alerta dins l'equip". "Hem de guanyar, estem encara en una situació complicada i ens juguem molt", ha completat.

Com també es va informar ahir, els de Roger Grimau es troben immersos en plens quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. Dimecres van caure al Palau (75-77), avui a les 21.00 hores disputen el segon partit de l'eliminatòria, i dimarts vinent el tercer. Així doncs, es pot esperar un conjunt barceloní amb rotacions per enfrontar-se al MoraBanc. Com Nacho Llovet, Lezkano tampoc es fia d'aquestes rotacions: "Tenen una plantilla molt llarga amb jugadors amb menys protagonisme, però tots poden rotar i serien titulars en qualsevol equip d’Europa".

L'entrenador ha fet èmfasi en què aquests conjunts que disputen competicions europees estan acostumats a jugar dobles jornades rendint a un gran nivell a la competició domèstica. És per això que ell no ha canviat cap planificació esperant enfrontar-se al millor Barça possible "en un escenari molt maco per jugar", confiant en la bona dinàmica amb la qual arriben i reconeixent que sempre hi ha un marge de millora per anar a més. "Som ambiciosos i volem donar la nostra millor versió", ha destacat.

Respecte a les baixes, Lezkano ha indicat que Tyson Pérez continua sent dubte fins a últim moment. "Jo ja el descartava pel que resta de curs, però està millor del que esperàvem", ha dit esmentant que l'ala-pivot no s'ha exercitat durant la setmana a falta del darrer entrenament. En aquest sentit, ha explicat que Pérez va tenir un ensurt amb el que semblava una sobrecàrrega molt forta. Tot i això, les proves van descartar un trencament i les seves sensacions han anat millorant al llarg de la setmana, i ara el cos tècnic haurà de decidir si valdrà la pena prendre riscos fent-lo jugar o reservar-lo de cara als pròxims compromisos.

Cas Montero / Fa uns dies va sortir la llista de 80 jugadors que conformen els candidats a MVP de la temporada. Jerrick Harding, Marin Maric, Tyson Pérez i Jean Montero són els quatre del MoraBanc que hi són. Precisament el dominicà és, ara per ara segons les estadístiques, el segon millor de la lliga, només superat pel nigerià Chima Moneke, del Baskonia. Com si això fos poc, Montero és també un dels quatre candidats a obtenir el premi al millor jove de la competició, de fet és el clar favorit, i faria història amb Luka Dončić i Carlos Alocén esdevenint els únics amb dos premis al millor jugador jove. En relació amb això, Lezkano ha deixat clar que quan van fitxar al base sabien que tindria aquest impacte. També ha dit que hi ha molt soroll amb tot el que envolta a aquests premis, però espera que això li afecti el menys possible al dominicà: "Crec que ni l'afecta perquè juga a un molt bon nivell".