Un punt que té gust a poc

Amb necessitats ben diferents s'han vist les cares l'FC Andorra i el Racing de Santander. El primer buscant sortir de la zona vermella de la classificació, i el segon volent-se col·locar en places de play-off d'ascens. Amb un 1-1 al marcador, cap dels dos conjunts ha pogut anar més enllà vistos els seus objectius, tot i que els locals han sigut superiors en bona part del duel.

Sabent que s'han de fer forts a casa, la primera ha estat per als tricolor, quan al minut quatre Jon Karrikaburu ha rebut una centrada lateral d'Alex 'Petxa', de la qual el remat de cap ha sortit sense potència i massa centrat, i no ha complicat gens les coses a Jokin Ezkieta. Els visitants han volgut contraatacar, i dos minuts després, d'un córner, n'han tingut una important que entre una batuda de cames i embolicades ha acabat en res. Amb una pluja absolutament intensa, a partir de llavors han estat els de José Alberto els qui han volgut moure més l'esfèric, però els pirenaics s'han refet per capgirar la situació.

Arana, als 15 minuts i des de la mitja distància, ha volgut provar sort amb un tir que ha sortit per sobre de la porteria de Nico Ratti. Just després han contraatacat els de Ferran Costa amb un remat de cap d'Iván Gil qui, sol escorçat al pal i després d'una passada des de la banda dreta, ha finalitzat amb una aturada del porter dels càntabres. Al minut 25, Julen Lobete, de nou per la mateixa banda, ha percudit per xutar amb l'esquerra al primer pal, on un Ezkieta fort per terra ha evitat l'acció. Al cap de cinc minuts i d'un contraatac, el mateix Lobete, després d'una bona acció d'Álex Pastor internant-se en camp contrari, ha arribat al vèrtex de l'àrea per retallar un defensa rival i altra vegada amb l'esquerra, i amb una mica de sort d'un rebot, obrir la llauna amb l'1-0.

Després d'encaixar el gol, el Racing ha intentat ràpidament tornar l'empat al lluminós amb un tir des de la frontal de 'Peque' que el porter argentí de l'FC Andorra ha aturat. Entre anades i tornades, ja en l'afegit de la primera meitat, Gil, fent valer una de les seves virtuts, ha xutat des de la mitja lluna de l'àrea perquè el porter contrari es llueixi per evitar el gol. Al final, cap als vestuaris amb l'avantatge per la mínima dels locals.

En la represa, els verd-i-blancs han fet canvis ofensius buscant la igualada, però han estat els tricolor qui han tingut de nou la primera. Només havien passat dos minuts quan 'Karrika' ha rebut una passada en profunditat de Sergio Molina, i amb un gran control s'ha desfet de la defensa per quedar-se en un mà a mà contra Ezkieta, qui s'ha convertit en el salvador dels seus evitant que la diferència al marcador es fes més gran. D'un rebuig davant l'àrea la pilota s'ha quedat morta, i Gil ha fet un xut directe que s'ha elevat de cop per tornar a baixar i topar-se amb el pal. Del refús d'aquesta acció, el davanter de la Reial Societat cedit al Principat ha rematat de nou al pal, tot i que l'ocasió ha acabat anul·lada per fora de joc.

Els andorrans no han abaixat els braços, i Rubén Bover ho ha intentat posteriorment des de la frontal amb una rosca que ha sortit per poc. Fins al minut 60 els d'Alberto han estat totalment vençuts, i el tècnic asturià ha tornat a fer canvis veient que els seus homes, tot i sabent sortir de la pressió local, no veien porteria. Llavors, els càntabres s'han fet amb el domini de l'esfèric, i al 65' ha arribat l'empat. La banda dreta ha tornat a ser protagonista, i una assistència de Lago Júnior des de l'interior de l'àrea ha fet que Andrés Martín només hagués de rematar a porteria buida. Resolució total de dos jugadors que han sortit de la banqueta. Tres minuts després, Karrikaburu ha tingut un remat des del punt de penal, d'una passada de Diego Pampín, el qual ha creuat de més i ha sortit lluny dels tres pals. La següent jugada ha acabat amb un golàs espectacular d'Arana per tot l'escaire que s'ha anul·lat per fora de joc. Les respostes del Racing estaven arribant.

A 15 minuts pel xiulet final Martín ha tornat a marcar després de marxar per l'esquena de la defensa andorrana i rebre en profunditat, xutant pel primer pal i amb l'acció acabant amb un altre fora de joc. El sevillà ha tornat a gaudir d'una oportunitat, i provant amb un tir des de fora l'àrea, ha enviat la pilota per sobre la porteria de Ratti. L'FC Andorra també l'ha tingut, amb un córner que la defensa visitant ha tret en dos temps sota els pals. En l'afegit, 'Karrika' n'ha tingut una des de la frontal que de nou Ezkieta ha aturat per enviar a córner, i en l'acció posterior l'ha tingut el Racing amb un tir de Martín que sortit fora.

Finalment, repartiment de punts que deixen al conjunt tricolor amb regust a poc i en la mateixa 21a plaça amb 37 punts (un més que el cuer), a falta encara que tota la resta d'equips juguin al llarg del cap de setmana.