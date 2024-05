Cardelús acaba 21è al Gran Premi del Campionat del Món de Moto2 celebrat a Le Mans

El pilot de Fantic Racing va valorar positivament el Gran Premi disputat a França: «hem estat més competitius i d’això és del que es tracta. A tot plegat cal afegir que soc molt conscient que encara queden moltes coses per millorar i ajustar respecte al meu pilotatge i això em dona encara més confiança de car al futur». El pròxim Gran Premi es disputarà el cap de setmana del 26 de maig al Circuit de Barcelona.

Xavi Cardelús s’ha classificat 21è al cinquè Gran Premi del Campionat del Món de Moto2 que es va disputar ahir al circuit francès de Le Mans. L’andorrà sortia des de la novena fila de la graella i, a partir de la cinquena volta va estar lluitant amb Jorge Navarro i Ayumu Sasaki per acabar situant-se a la vintena posició a sis voltes del final. Tot i això, a l’última volta es va veure superat per Navarro, que li va treure del Top20 d’aquest Gran Premi de França.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació