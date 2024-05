Augmenten un 3% les visites al CAP respecte l’any anterior

Els Centres d’Atenció Primària (CAP) continuen amb la tendència d’augment de l’activitat any rere any. Aquest 2023 s’ha constatat un augment del 3% respecte l’any anterior de les visites que es fan als CAPS. Entrant en detall, hi van haver 119.007 visites al CAP i 3.859 visites al metge del CAP del Pas de la Casa. Així ho exposen les dades presentades en la Memòria 2023 del SAAS, en la qual també es destaca que després de tres anys en què l’assistència sanitària ha estat marcada per la COVID de manera important, l’any 2023 es pot considerar el primer a retornar a la normalitat pel que fa al sector sanitari i assistencial.

Des del punt de vista assistencial, comparant amb el 2022, any en què ja s’havia recuperat certa normalitat després de la pandèmia, les altes hospitalàries han crescut un 10,98%. En total el SAAS va donar activitat assistencial a un total de 117.891 persones. Pel que fa a l’hospitalització, hi van haver 8.555 ingressos i 485 ingressos a l’UCI, i a Urgències es van visitar un total de 42.507 pacients a l’Hospital i 1.632 al Pas de la Casa. Pel que fa a l’atenció a domicili, ha augmentat en un 10,8%, la qual cosa representa un 6,9% de l’activitat assistencial de primària, arribant a les 8.933 visites.

Un altre dels àmbits assistencials és el Programa Maternoinfantil dut a terme per l’equip de llevadores del SAAS, el qual inclou les visites de prepart i postpart a tots els Centres d’Atenció Primària, l’atenció a domicili de la mare i nadó 48 hores després de l’alta hospitalària i els tallers d’educació al part i el postpart.

Els professionals d’infermeria d’Atenció primària han col·laborat amb el Ministeri de Salut en la campanya de vacunació de la grip i la COVID, administrant a la població del Principat 6.405 vacunes de la grip i 2.263 vacunes de la COVID.

Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la tasca d’educació per a la salut i promoció i prevenció de la salut sexual i reproductiva a les escoles del país, impartint els tallers programats juntament amb el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Salut.

Cal destacar la tendència a l’alça en les activitats desplegades amb el propòsit d’evitar hospitalitzacions, una conseqüència que atribueixen en part pel retorn a la càrrega de treball precovid i per la consolidació d’aquests dispositius d’atenció ambulatòria. En aquest sentit, cal apuntar que la cirurgia major ambulatòria ha augmentat en un 12%. Així mateix, enguany s’ha construït la Unitat de Diagnòstic Ràpid, que ha permés l’atenció a 31 pacients en tres mesos.

Servei d’Urgències

Enguany s’ha definit el projecte per al desdoblament del SUM, posant-se parcialment en funcionament el mes de desembre, a espera de completar-lo durant el primer trimestre del 2024. En aquest mateix sentit, es va aprovar i iniciar el circuit de Derivació Inversa el 16 de novembre, amb la finalitat de disminuir els temps d’espera i fomentar un ús racional dels recursos sanitaris.

Atenció als malalts oncològics

Paral·lelament, el SAAS ha reforçat durant el darrer any el Servei d’Oncologia per tal de millorar l’atenció als pacients doblant els dies de visita a la setmana d’un dels metges especialistes, així com posant en marxa un nou dispositiu de consultes de control per als pacients estables per part d’una metgessa especialista en medicina interna. Pel que fa al conveni marc signat amb l’Hospital Clínic de Barcelona, s’afegeix un nou metge especialista en Oncologia dos dies a la setmana. El SAAS i l’Institut Català Oncològic (ICO) també han signat un conveni marc de col·laboració en l’àmbit de la medicina pal·liativa per a l’establiment de línies de col·laboració tant pel dolor oncològic com amb les cures pal·liatives. La col·laboració se centra en quatre pilars: suport assistencial, investigació clínica, assessorament en consell genètic i formació dels professionals.

Pla de Salut Mental

El Ministeri de Salut ha enllestit el Pla de Salut Mental i, en conseqüència, s’estan començant projectes de gran envergadura per donar resposta a les necessitats creixents en l’àmbit de la Salut Mental. Així per exemple, el SAAS ha previst l’ampliació dels espais destinats als dispositius de Salut Mental amb l’arrendament d’uns espais de 869 m² on s’ubicaran a finals de l’any vinent els serveis de salut mental comunitària.