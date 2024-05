L'Andorra HC va 'a tot o res' contra el CH Caldes

L'Andorra HC disputa el partit més important de la temporada aquest diumenge a l'Estadi Comunal. Un enfrontament contra el CH Caldes que els pot enviar a 1a divisió catalana, l'objectiu marcat que tenen "entre cella i cella d'ençà que vam iniciar aquest projecte la temporada passada", ha assegurat el capità Pau Palacín. Al vestuari, tan sols romana una possibilitat a l'aire: la victòria. Després de la gran temporada feta, volen posar la cirereta al pastís. "Seria ratificar la feina feta", ha declarat, incidint en la gran recompensa que suposaria per les hores d'esforç i dedicació no només dels jugadors, sinó de tota la gent que forma el club que intenten "triar l'hoquei d'Andorra endavant".

L'equip afronta amb moltes ganes la cita, en ser el primer 'matchball' que tenen a les seves mans, Palacín ha declarat que és un privilegi poder-ho "jugar a casa, davant la nostra afició que porta les dues temporades animant-nos i omplint el Comunal per ajudar-nos a tenir aquests bons resultats". Amb tot, són conscients de la dificultat que suposa disputar un matx contra els jugadors del Caldes. "Som dos equips que juguem a l'atac amb molta qualitat individual", ha analitzat.

La seva major voluntat és que "s'ompli el Comunal per donar-nos un plus i poder tirar-ho endavant". Així doncs, des del club amb la col·laboració del Comú d'Andorra la Vella, s'ha proposat una botifarrada popular prepartit a partir de les 13.00 hores a un preu molt popular, cinc euros amb pa i beguda inclosa. Després, a les 15.00 hores es donarà el xiulet inicial de la bala més important de l'Andorra HC en aquesta edició. "Animem a tothom a què vingui a gaudir d'aquesta jornada tan especial per a nosaltres", ha conclòs Palacín, informa l'ANA.