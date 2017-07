Notícia Una ‘app’ per competir Ordino senyalitza Strava a dues rutes de la parròquia freqüentades per esportistes Diversos ciclistes pugen per la Coma d’Arcalís, ahir. Autor/a: ANA / J. R.

Els esportistes ja poden competir entre ells pujant ports amb bicicleta o corrent en dues localitzacions, ja que Ordino ha decidit implementar noves senyalitzacions Strava a dues de les rutes més característiques de la parròquia: del Serrat a la Coma d’Arcalís –un tram d’uns 10 quilòmetres– i del centre del poble al coll d’Ordino. Les dues senyalitzacions es van presentar ahir al matí i un grup de ciclistes les van estrenar.



Strava és una aplicació esportiva que cada cop està més present entre els amants de l’esport ja que permet fer un seguiment dels diferents recorreguts, gràcies a una app que realitza el cronometratge, una dada que permet controls o comparacions amb altres ciclistes o corredors. La presència d’Strava serà «un nou al·licient» per als esportistes que freqüenten els dos circuits, segons va explicar el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta. L’aplicació, a més, permetrà donar a conèixer la parròquia mitjançant les xarxes socials i les diferents aplicacions mòbils.



Destí cicloturista



Serracanta va subratllar que els dos sectors ja estan oberts a l’aplicació i l’única tasca que ha dut a terme el Comú d’Ordino ha estat senyalitzar-los.



Amb tot, el conseller de Turisme i Esports va destacar que «Ordino està apostant per ser un punt de destinació turístic de cicloturisme» ja que «la parròquia disposa de dos ports emblemàtics per on han passat proves importants com la Vuelta a Espanya, la Volta a Catalunya i el Tour de França», segons informa l’agència ANA.



Els ciclistes ho proven



Els encarregats d’estrenar la nova senyalització del tram del Serrat a la Coma d’Arcalís van ser tres esportistes de la parròquia: Àlex Saura, Jan Missé i David Albós, que van comptar amb el president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart, com a company de trajecte a la Coma d’Arcalís.



Riart va celebrar la nova iniciativa esportiva implantada a Ordino i va expressar que «si poguéssim tenir els 22 ports seria perfecte», ja que, segons el president de la federació ciclista, «això contribueix als enfrontaments i la competitivitat entre companys i amics». Quant a l’aplicació Strava, Riart va admetre que cada vegada està més present entre els ciclistes.



Strava és una xarxa social que connecta esportistes. Es tracta d’una aplicació mòbil i una pàgina web que pretén «millorar l’experiència esportiva i connecta milions d’esportistes de tot el món». L’app permet fer un seguiment dels progressos de l’esportista, a l’hora que ho comparteix amb la resta d’usuaris. L’aplicació s’enorgulleix de mostrar les mesures més detallades: velocitat, temps, ritme, distància, rendiment... Guarda un registre d’entrenament i, sobretot, crea comunitat entre esportistes.



Cada vegada hi ha més esportistes que mesuren els seus esforços i progressos mitjançants aplicacions mòbils i que ho comparteixen a les xarxes socials. L’objectiu de senyalitzar dos trams habituals per practicar esport a Ordino contribueix a una sana competitivitat.