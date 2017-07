El comú obre un pàrquing a l’avinguda del Fener

El Comú d’Escaldes-Engordany va obrir ahir l’aparcament Bordes de Cal Prat, que se situa a l’inici de l’avinguda del Fener a la confluència amb el carrer de la Unió, va indicar en un comunicat. Aquesta infraestructura té una disponibilitat de 25 places per a vehicles, una de les quals estarà destinada per una persona que tingui mobilitat reduïda.



La creació d’aquesta instal·lació s’ha realitzat en el marc de l’embelliment de l’avinguda del Fener. L’execució de les obres ha tingut un període d’un mes i un cost de 70.000 euros.



Com que es tracta d’un pàrquing comunal, les tarifes que s’aplicaran seran les mateixes que les d’altres aparcaments públics i exteriors. Així doncs, els primers 30 minuts seran gratuïts. Després, s’ha fixat un preu de 0,50 euros per cada fracció de 15 minuts. A més, té un cost de 20,80 euros si es vol estacionar el vehicle durant tot el dia o tres euros durant la nit, que és la franja que va de nou del vespre a vuit del matí. Amb aquesta nova infraestructura, Escaldes-Engordany compta amb un total de 2.925 places per estacionar en aparcaments comunals.