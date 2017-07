Andorra aprova en 18 de les 20 recomanacions del Greco

El ministre Xavier Espot, que ahir va exercir com a portaveu, va anunciar que Andorra aprova en 18 de les 20 recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco), que fan referència a la transferència en el finançament dels partits polítics i les incriminacions en corrupció. Així ho va confirmar l’informe que va donar a conèixer en la seva 76a edició plenària celebrada el 19 de juny.



Andorra va entrar a aquesta organització el 2005 i, des de llavors, han passat tres avaluacions. El darrer cicle es va iniciar el 2011. Durant aquests sis anys, el Govern ha entregat informació al Greco sobre els canvis legislatius que ha anat realitzant per complir aquestes recomanacions. En aquest sentit, va exposar que el grup ha analitzat, per exemple, les diverses reformes del Codi Penal destinades a combatre la corrupció o la reforma de la llei qualificada de partits polítics i llei electoral, aprovada a l’abril. «Hem d’expressar la nostra satisfacció pel reconeixement que el Greco ha fet per les mesures en aquest àmbit», va destacar Espot.



Malgrat això, hi ha dues recomanacions que Andorra no ha complert, si bé el ministre ha recalcat que aquesta organització conclou que «han estat parcialment implementades». En concret, una d’aquestes mesures fa referència a la corrupció en el sector privat, que el Greco creu que Andorra podria «anar més enllà». L’altre requisit és sobre la incriminació de les persones jurídiques a través del Codi Penal. Segons Espot, Alemanya tampoc compleix amb aquest requisit. «És un canvi conceptual del dret penal molt important i era molt difícil de complir sense una reforma global del Codi Penal», va puntualitzar el ministre.



Amb tot, Espot va assegurar que aquesta organització mai exigeix que es compleixin amb les 20 recomanacions. «Per tant, hem anat molt més enllà fins i tot del llindar a partir del qual el Greco hagués considerat per aprovada l’avaluació», va sentenciar Espot. Després d’això, el Principat entra en el quart cicle d’avaluació.