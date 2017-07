Notícia Les cases rurals critiquen que no se les ha escoltat a l’hora de legislar El sector vol un registre de comerç global, no un per cada establiment L’Era Mariola, casa rural a Sornàs. Autor/a: R DE RURAL/ANA

El sector de les cases rurals denuncia que no s’han tingut en compte les seves reivindicacions a l’hora de redactar la Llei dels allotjaments turístics, aprovada el 13 de juliol amb l’objectiu de lluitar contra els pisos il·legals i millorar la qualitat dels serveis dels allotjaments. Actualment hi ha set cases rurals que ofereixen gairebé una seixantena de places d’allotjament. Durant les reunions mantingudes amb l’Executiu per l’elaboració de la llei «els vam demanar que no es requerís un registre de comerç per a cada casa», ja que «n’hi ha que es gestionen des de la mateixa empresa», ha exposat Josep Maria Puy, d’R de Rural, a l’agència ANA. «Suposa un perjudici en relació als hotels, que en un únic establiment poden oferir centenars d’habitacions», ha recordat Puy.



Els set establiments catalogats com a allotjaments rurals, que ofereixen gairebé una seixantena de places, són la Borda del Mollà (Encamp); les Arnes (Cortals d’Encamp); Casa Mariola (Sornàs); Cal Garibaldi (Pal); Borda Patxeta (Canillo); Borda de Conangle (la Rabassa), i Cal Batlle (la Cortinada).



Quant al balanç d’ocupació per a l’estiu, tot apunta que serà millor que el de l’any passat. Durant el juliol els percentatges d’ocupació s’han situat «entre el 50 i el 75%», ha indicat Puy, i per a l’agost ja hi ha algunes setmanes en què s’arribarà al 100%. De mitjana, es fregarà el 75%.



El perfil del client que opta per les cases rurals és de, sobretot, famílies, parelles o joves amb bicicletes. La majoria venen d’Espaya, però també de França, Bèlgica, el Regne Unit i els Països Baixos. Amb tot, els períodes de màxima afluència a les cases rurals són durant la temporada d’hivern, entre els mesos de desembre i febrer.