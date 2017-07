Notícia Espic factura en cinc mesos els beneficis de tot el 2016 El ‘contact center’ també ha duplicat la plantilla Personal treballa en una de les plantes de l’empresa Espic, ahir. Autor/a: M.M. / ANA

El contact center Espic, impulsat per Andorra Telecom i MST Holding, una empresa barcelonina, va fer ahir el balanç del primer any i mig de funcionament, del qual es va concloure una bona evolució en haver duplicat la plantilla, i per tant haver ampliat les instal·lacions, i haver tancat el primer any amb beneficis, cosa poc habitual en qualsevol iniciativa empresarial, segons va valorar ahir el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, conjuntament amb el director adjunt, Antoni Ambatlle, i el director d’Espic, Joan Foix.



Espic, que presta els seus serveis d’atenció al client per a tercers, va tancar l’activitat del 2016 amb prop de 600.000 euros de benefici, una xifra sorprenentment positiva per al primer any de funcionament. A més, Foix va apuntar ahir que el maig d’aquest any van obtenir 600.000 euros de facturació, pel que les expectatives de cara al tancament de 2017 és assolir el milió i mig d’euros de benefici, va afegir Nadal.



El contact center va iniciar la seva activitat el mes de febrer de l’any passat amb 30 treballadors, ara en té 60 i s’espera acabar l’any amb 20 més. Per aquest motiu a la seu d’Espic, situada a l’edifici Els Arcs de La Massana, s’ha hagut d’ampliar les instal·lacions en una planta més. La zona de treball de la tercera planta de l’edifici està destinada al servei de recepció, el qual rep peticions i necessitats de tercers, testa el producte i hi busca errors. L’ampliació s’ha fet a la segona planta, dedicant-hi allà el servei d’emissió, que s’encarrega de «trucar al client per oferir serveis» i de millorar el producte. No hi havia una altra opció que no fos ampliar la plantilla i les instal·lacions.



Serveis / El contact center ofereix serveis d’atenció al client, de suport tècnic i de telemàrqueting. Actualment gaudeixen d’aquests serveis deu empreses, cinc de nacionals i cinc internacionals. Pel que fa a les nacionals, hi ha la mateixa Andorra Telecom; Caldea, activitat amb la qual ha crescut molt en relació al booking; Automòvils Pyrénées; Assegur i Vallbanc; mentre que entre les internacionals es troben D-Link, per la qual treballa un equip de 16 persones del contact center; Másmóvil o l’òptica Indo, actualment amb un equip d’entre cinc i sis persones a la seva disposició i previsió de creixement de cara al mercat francès, entre altres empreses. Un dels punts forts d’Espic són els idiomes, ja que s’atén clientela en sis llengües: català, castellà, francès, anglès, portuguès i italià.



La creació d’Espic, una idea que va néixer el 2014, forma part dels projectes de diversificació de l’activitat econòmica d’Andorra Telecom per suplir amb noves activitats la caiguda d’ingressos que ha suposat les noves polítiques en relació al roaming dins de la Unió Europea. En aquest sentit, Nadal va declarar que des d’Espic es troben «satisfets» i valora la iniciativa com un projecte «clarament d’èxit».