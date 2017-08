Un agost al ritme de la música

Arriba l’agost i el cicle Ritmes, capital musical torna a escena a Andorra la Vella. La plaça de la Rotonda tornarà a ser, tots els dimarts i dijous, el centre neuràlgic d’una bateria de concerts gratuïts i, com qui diu, al mig del carrer amb l’objectiu de donar més vida a l’eix comercial.



Cada un dels xous es farà a partir de dos quarts de vuit de la tarda quan la majoria dels residents ja han plegat de la feina i els turistes surten a passejar, mirar botigues i buscar una mica d’entreteniment abans de l’hora de sopar i plegar veles.



L’any passat aquesta fórmula va tenir un resultat exquisit, per tant per al 2017 repeteix i sense gaires novetats. De nou, hi haurà diversos estils en una cartellera d’allò més variada. Ahir mateix es va donar el tret de sortida amb una ració d’havaneres, un gènere molt identificat amb el clima d’estiu a càrrec del grup Neus Mar, originari, com no, de la Costa Brava.



Demà serà el torn de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, que segons el cervell d’aquest cicle, Josep Maria Escribano, «més que un concert proposarà un taller per ensenyar com es balla el contrapàs».



La setmana que ve l’ompliran el grup andorrà Iaraquè i Ginger, que el dimarts versionaran cançons conegudes de soul i blues, i el dijous el quartet Semblanza –que l’any passat va inaugurar el cicle– exposarà el gènere mexicà per excel·lència: el mariachi.

Tributs a Elvis i Sabina / La tercera setmana d’agost començarà amb The Blue Moon Boys, que rendiran homenatge al rei del rock Elvis Presley, i dijous hi haurà més soul amb Scarlets @ The Femme Soul Band, un grup que formen una finalista de la Voz –Ivet Vidal–, una finalista d’Eurovisió –Lyona Marti– i una noia Almodóvar com és Brigitte Emaga.



El 22 d’agost és dia de tribut a Joaquín Sabina a través el grup Pacto de Caballeros i el seu líder, tot un clon físic i de veu del cantautor jaenès i dos dies més tard sonarà el ritme de la salsa amb Sabor Cubano.



L’última setmana la banda musical Wax & Boogie Rhythm Combo oferiran un còctel de blues, woogie i swing. «Una actuació per a la qual hi ha garantida la participació del públic», va anticipar Escribano. Una jornada a la qual, com diu la consellera de promoció turística i comercial del comú, Mònica Codina, «el ball està garantit». I el dijous 31, per tancar l’edició del 2017, Poble Figueras + Sust proposen un projecte singular i original centrat en fer versions de grups top de la història de la música de finals del segle XX com Queen, Steve Wonder o Supertramp amb un saxo, un piano i la veu.



Queda clar que és un format d’entreteniment adreçat a l’àmbit turístic i comercial en un mes de gran afluència estrangera al Principat, molt similar a la que durant l’hivern s’ha aplicat amb l’après ski, al mateix punt de trobada. L’any passat es va arribar a una mitja de 300 persones per cada actuació així que des del Comú d’Andorra la Vella no s’ha dubtat a repetir una fórmula que donarà més color a tot el tram peatonal de la capital.