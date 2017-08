Notícia L’església de Sant Serni torna a marcar les hores i els quarts Montellà inaugura el nou rellotge amb la col·laboració de més de 90 persones Inauguració del nou mecanisme del rellotge. Autor/a: AMICS DE MONTELLÀ

Montellà va inaugurar dissabte passat el nou mecanisme del rellotge de l’església de Sant Serni que ha permès que, després de molts anys sense sonar, les campanes de l’església del poble tornin a marcar les hores i els quarts. L’acte va tenir lloc en el marc de la dissetena Diada del Grup d’Amics de Montellà (GAM), que justament ha estat l’entitat que ha impulsat aquesta obra de millora. Tot i ser-ne l’associació impulsora, el projecte per recuperar el rellotge i el so de les campanes ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica de més de 90 persones i institucions del poble, del municipi de Montellà i Martinet i de la comarca de Cerdanya, a més del Bisbat d’Urgell.