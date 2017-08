Resten 200.000 euros per les ajudes del programa Engega

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, Gilbert, va anunciar ahir que encara queden 200.000 euros de les ajudes del Pla Engega que s’entrega a les persones que volen adquirir un vehicle elèctric, un híbrid o desballestar un automòbil. En aquest sentit, va explicar que l’Executiu ha entregat un total de 650.000 euros en aquesta ajuda. En un primer moment, s’havia reservat per enguany una partida de 700.000 euros per aquest 2017 i un milió per al 2018. Ara bé, el passat mes de març es va decidir transferir 150.000 euros de l’any que ve a l’exercici actual, per la qual cosa l’ajuda global serà de 850.000 euros. Tot i que Saboya va considerar que el programa està sent un èxit, de moment, va desestimar ampliar l’ajuda. «Aquesta és la situació hores d’ara. Primer hem d’esperar com s’exhaureixen i veure com les tipologies de vehicles s’acaben definint», va manifestar Saboya.



En concret, s’han entregat 470.750 euros per adquirir vehicles elèctrics, 136.750 euros per a híbrids de gasolina no endollable i 39.750 euros per desballestament.

Des de principis d’any s’han entregat ajudes per adquirir 64 vehicles elèctrics, 34 híbrids amb gasolina endollable, sis elèctrics amb autonomia estesa i per a 53 desballestaments.