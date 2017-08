L’energia solar és una inversió amb benefici econòmic garantit

La situació energètica d’Andorra es caracteritza per una dependència gairebé total de l’exterior (més del 95%) i una alta supeditació als combustibles fòssils, un recurs finit i subjecte a una alta volatilitat tant en preu com en disponibilitat. En el cas de l’energia elèctrica, tan sols un 15% de la demanda nacional es genera de forma autòctona a partir de l’energia hidroelèctrica.

L’energia solar ha demostrat tenir la capacitat de convertir àrees amb usos eminentment residencials i comercials en punts de generació energètica local. Segons una estimació del Llibre Blanc de l’Energia que es va crear al 2012, cobrint un 1,1% del territori andorrà amb panells fotovoltaics permetria satisfer el consum elèctric actual d’Andorra (uns 600 GWh a l’any). El Govern ja fa anys que s’ha posat a treballar en aquesta matèria i ha adoptat una sèrie de mesures. La via més fàcil hauria de ser la conscienciació. Les energies renovables són sostenibles. No fan mal al medi ambient. Aquest missatge, però, no ha quallat prou dins la societat.

Pla Renova i FEDA, fonts d’ingressos / Actualment, segons estimacions del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, que encapçala Sílvia Calvó, l’energia solar no supera el 0,2% del consum actual. El que possiblement poca gent sàpiga és que avui, ara, en aquests moments, generar energia amb panells fotovoltaics és una gran inversió per a qualsevol ciutadà que sigui propietari d’un terreny o immoble. Tal qual. Sense trampes. Sense fer res, en uns anys s’obtenen beneficis. Resumint: si plantes unes plaques, per exemple, al sostre de casa teva, FEDA «et garanteix», tal i com s’exposa en el Llibre Blanc de l’Energia, la compra de l’energia que generes a uns 20 cèntims el quilowatt per hora (kWh). A sobre, com a mesura per incentivar, gentilesa de Govern, hi ha un complement d’ajuts –les subvencions Renova–, que per la compra de les plaques fotovoltaiques pot arribar a cobrir fins a un 30% de l’import i que també aporta una quantitat econòmica en funció de l’energia solar generada. Segons explica el director general de Medi Ambient, Marc Rossell, «a dia d’avui pots ingressar més del que pagues per l’electricitat». En un futur, quan el Govern deixi d’oferir els ajuts, «se seguirà utilitzant com a autoconsum», per la qual cosa s’estalviarà haver de pagar a una companyia elèctrica.



Per facilitar les coses a la societat, no fa ni dos mesos que es va presentar una aplicació informàtica que permet conèixer el potencial d’aprofitament de l’energia solar a les cobertes dels edificis de tot el Principat. Aquesta eina pretén ser un impuls a aquesta tecnologia econòmicament rendible i, a més, respectuosa amb el medi ambient i t’ofereix un mapa de tot el Principat, amb pestanyes que permeten fer un zoom per parròquies, on es poden trobar els immobles que tenen potencial per generar energia solar, amb una catalogació de «molt bo» a «no aprofitable». Fent un clic, t’informa de tot el que es pot fer a l’immoble en qüestió: l’ús que pot oferir, els metres i la irradiació de superfície, tant coberta com útil, la potència instal·lable, el nombre de plaques que cabrien, l’equivalència en consum, el preu estimat de la inversió, el cost anual en manteniment, els ingressos anuals que reportaria, el retorn en anys de la inversió, el benefici acumulat i l’estalvi d’emissions de TCO2.



Si posem com a exemple la seu d’EL PERIÒDIC D’ANDORRA a l’edifici La Torre (avinguda Fiter i Rossell, a l’altura del pont del riu Gran Valira), trobem que és un immoble de color vermell, per tant, amb un potencial molt bo. Clicant a sobre trobem les característiques: es detalla que té una superfície coberta de 330 metres quadrats dels quals 127 són útils, una irradiació coberta de 727 kWh per metre quadrat i 1.137 d’útil, hi tenen cabuda uns 75 mòduls que estimen 17 mWh per any d’electricitat generada amb una equivalència en consum de 3,57 habitatges. A nivell econòmic caldria una inversió estimada de 33.563 euros, 469 euros de cost de manteniment a l’any, això reportaria uns ingressos anuals de 3.836 euros, el retorn de la inversió es preveu en 9,97 anys i el benefici acumulat seria de 33.788 euros.



Aquesta aplicació es pot trobar a l’apartat Generació d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic de la pestanya Energia i canvi climàtic, al web www.mediambient.ad. Ara per ara només s’hi poden trobar immobles de les parròquies de Sant Julià, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Ordino. Per a aquestes quatre parròquies s’ha treballat en generar les fitxes de 3.694 immobles que si tothom –inclosos els privats– s’animés a posar-hi plaques fotovoltaiques, es generaria l’equivalent al consum de 14.785 habitatges del quals 2.100 són de potencial «bo», 1.100 de «molt bo», 271 de «moderat», 142 de «no aprofitable» i 112 de «baix».



Medi Ambient està treballant per afegir pròximament Canillo, Encamp i la Massana, que superarien els 1.500 immobles entre les tres. Això significa que tota Andorra podria arribar a tenir unes 5.200 cobertes amb capacitat per generar l’equivalent en consum a unes 21.000 llars. Com s’apunta al segon paràgraf d’aquesta notícia, l’energia solar no supera el 0,2% del consum actual però Rossell remarca que és el futur: «El potencial d’aquesta energia és grandiós i va creixent». H