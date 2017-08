Cardelús torna al Mundial de Supersport a Lausitzring

Compaginant campionats, aquesta temporada Xavi Cardelús té un calendari força atapeït. Aquest cap de setmana pren part al Mundial de Supersport, al circuit de Lausitzring (Alemanya), on provarà de continuar amb la seva progressió sobre la moto.



Serà la tercera ocasió que competieixi amb l’MV Agusta de l’equip Race Department ATK#25. Fins ara, ha aconseguit una 13a plaça i tres punts a MotorLand, i a Donington Park va veure’s obligat a retirar-se a causa d’una avaria. Serà la primera vegada que corre al traçat alemany i «la prioritat tornarà a ser la d’aprendre’m el circuit el més ràpid possible i agafar-li el fil a l’MV Agusta que no he pilotat des de finals de maig. Per aquest motiu, la primera jornada d’entrenaments serà força intensa i caldrà treballar de valent per aconseguir els dos objectius sense obsessionar-nos gaire amb els temps que pugui marcar», indica Cardelús.



Per aconseguir-ho, en un circuit que destaca per l’exigència que presenta, «compto amb l’experiència del meu company d’equip, l’Alex Baldolini, que segur que em donarà un valuós cop de mà en aquest sentit». De cara a la cursa «no em plantejo un objectiu o resultat en concret. Si al llarg de tot el cap de setmana vaig de menys a més com he fet a les meves actuacions anteriors i m’adapto bé al circuit, segur que el balanç acabarà sent satisfactori». Demà es portaran a terme dues sessions d’entrenaments lliures a Lausitzring d’una hora de durada. Dissabte començarà la jornada amb 15 minuts d’entrenaments lliures i li seguiran les classificatòries. La cursa de diumenge està programada per a les 11.30 hores.