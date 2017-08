La batussa de l’aire condicionat

L’Executiu està ultimant els reglaments que han de complementar la nova llei de l’allotjament turístic aprovada el passat mes de juliol. Segons va destacar ahir la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, un dels punts més conflictius que s’ha tractat al llarg de l’elaboració de dits reglaments ha estat l’obligatorietat de tenir aire condicionat per als establiments de cinc estrelles .



En les primeres trobades entre el sector hoteler i l’Executiu, es va establir que tots els hotels de cinc estrelles del país haurien d’instaurar un sistema d’aire condicionat per mantenir la seva classificació. Però després de diversos estira i arronsa, sembla que s’ha arribat a un acord. Doncs tal i com va remarcar Canut, el darrer document presentat pel Govern estableix que els hotels de cinc estrelles que es trobin a 1.800 metres d’altitud o més no tindran aquesta obligatorietat.



Tot i això, Canut considera que el llindar fixat és massa ampli i que no s’adequa a les necessitats dels hotels, «ja que hi ha poques zones que sobrepassin els 1.800 metres, fins i tot, diria que Canillo està per sota». De fet, la part baixa de la parròquia canillenca està a uns 1.600 metres d’alçada. Per tant, seran pocs els hotels que es lliuraran d’implementar tot un sistema d’aire condicionat si no volen perdre les seves estrelles. Tanmateix, Canut va assegurar que des de l’associació és té constància que diferents hotels de la Massana i Ordino estan molestos amb l’obligatorietat de tenir un sistema de refrigeració, «ja que molts no tenen més de 15 dies de calor a l’any i no poden afrontar una despesa d’entre 200.000 i 300.000 euros. Perquè cal pensar que no és només la instal·lació, sinó també el manteniment».



A més, Canut va especificar que molts establiments de les parròquies altes «ens han comentat que fins ara no han posat l’aire perquè els seus clients no ho demanen i perquè no és una necessitat, ja que el clima no comporta que es passi calor a les habitacions o instal·lacions de l’hotel».



Per tot, des del sector s’espera que es pugui fer una ultima tongada d’al·legacions i que l’Executiu es replantegi l’obligatorietat de tenir aire tot establint unes altres condicions.



Més canvis / La darrera proposta del Govern en relació als serveis i instal·lacions que ha de tenir cada establiment en funció de la seva classificació també estableix que –si es vol tenir la categoria de cinc estrelles– els hotels han de reunir, com a mínim, 600 punts dels 900 que proposa la graella d’equipaments.

Alguns dels elements que atorgaran punts als establiments seran: tenir televisions amb connexió a Internet, caixes fortes endollables, menús per a vegetarians, vegans o celíacs, espais per endollar vehicles elèctrics, etcètera. Per tot, Canut creu que s’ha «endurit» una mica més l’obtenció de les estrelles i que s’ha modernitzat la classificació dels equipaments i la manera de qualificar els hotels.