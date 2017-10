Notícia Fita del màrqueting de la plaça financera Una gran posada en escena de l’Andorran Banking Summit per reivindicar el sector clau al país

Molts de vestits d’homes, més aviat foscos. Molt poques dones però alguna hi ha, també en colors foscos. Una posada en escena radiant amb alguns problemes de tecnologia i presentacions il·legibles. Un primer cop d’ull a l’Andorran Banking Summit que se celebra ahir i avui al país. La cimera l’han organitzada el Govern d’Andorra i l’Associació de Bancs del país, amb l’objectiu, entre d’altres, de netejar l’estigma de la crisi de BPA, com un responsable de l’Andorra Banking assegura en una conversa amb la premsa.



Fins als Pirineus van arribar uns 200 professionals del sector financer internacional, directius, gestores de fons i agències de ràting. Premsa d’Andorra, tota, és l’esdeveniment del dia. Premsa d’Espanya, sí també bastanta, sobretot tenint en compte l’agenda catalana del dia d’ahir.



Les primeres conferències se segueixen amb més o menys atenció i després del coffee break els telèfons passen a ocupar les taules de treball. No són trucades de feina, són memes sobre el procés i l’activació de l’article 155 a Catalunya. També els banquers tenen dret a esbarjo i en aquest tipus d’esdeveniments el gruix del treball es fa al networking posterior.



Les preguntes a les conferències se centren en els problemes de fuga de fons a causa dels acords de doble imposició, en els efectes de la qüestió catalana i en tres altres assumptes perquè el públic en fa només cinc, de demandes. La premsa sí té dret a més preguntes, després, en una altra sala i, per separat.



La voluntat del dins cap a fora, i no per a Andorra.