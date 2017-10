Unanimitat amb la llei de drets i deures i la història clínica

Els grups parlamentaris van aprovar ahir per unanimitat la llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica compartida. Un text legislatiu que, tal com va destacar el ministre de Sanitat, Carles Álvarez Marfany, i com van compartir els grups parlamentaris, ha de permetre tirar endavant la reforma sanitària. En paraules d’Álvarez, la llei aprovada «no suposarà un canvi radical però donarà més seguretat jurídica tant als pacients com als professionals». A més, va recordar, «serà l’eina que permetrà compartir informació i millorar la coordinació entre professionals» i avançar en els tractaments per a malalties, especialment les cròniques, ja que facilitarà conèixer els tractaments i els resultats que han donat. Finalment, va destacar, també comportarà «un major control de la despesa sanitària».



Pel que fa a l’oposició, els més crítics van ser els socialdemòcrates van presentar sis reserves d’esmenes, la totalitat de les quals van ser rebutjades per la majoria demòcrata. Les modificacions proposades volien més autonomia dels menors d’edat, que la segona opinió mèdica no quedés en mans d’un reglament i més drets per a les persones que han de cuidar d’un familiar malalt.

Amb tot, el PS va votar a favor de la llei, tot lamentant que no inclogui el dret a rebre un tractament digne o l’autorització prèvia del pacient per poder accedir a la seva història clínica.



Per la seva banda, el conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va donar el seu suport al text legislatiu però va criticar que no s’hagin tractat certs aspectes com la reserva d’esmena presentada pel PS sobre les ajudes a persones que tenen un familiar malalt. Al seu entendre, es tracta d’una qüestió que «afecta a moltes famílies, sobretot a les que tenen dificultats econòmiques». Així mateix, Naudi també demanava aprofundir més en aspectes com els drets dels menors o les voluntats anticipades.



També en la mateixa línia es va expressar la consellera independent, Sílvia Bonet, que tot i mostrar-se satisfeta per l’aprovació de la llei va indicar que el treball en comissió hauria d’haver servit per aprofundir més en certs aspectes i que caldria haver escoltat més l’opinió del comitè de bioètica.



Des del grup liberal, Carine Montaner, va destacar que el text situa l’usuari al centre del sistema i permetrà eliminar la duplicitat de proves. Malgrat això, Montaner va lamentar que el text arribi «tard», ja que tenir-lo abans hagués permès «contenir la despesa».

Les irregularitats del SAAS / La sessió parlamentària que va tenir lloc ahir també va servir per aprovar les liquidacions dels comptes de les institucions, administracions i entitats públiques i parapúbliques i els resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns. Va ser en aquest context que el conseller del PS, Pere López, va anunciar que es personaran a la causa de les irregularitats detectades al SAAS «per coherència i credibilitat» i perquè van assegurar no tenir notícies sobre l’estat de la qüestió després que el Govern informés que havia portat el cas a la Fiscalia.



En el mateix punt, els grups de l’oposició van lamentar que no s’hagin pogut auditar els comptes de l’AREB, del Tribunal Superior de Justícia, del Consell Regulador del Joc i de la fundació Actua Tech perquè no les han presentat a temps. També van remarcar la necessitat de modificar el reglament de CTRASA per tal que pugui ser sotmès al control del Govern.