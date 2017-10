Detingut un resident per un delicte contra la llibertat sexual

La Policia va detenir fa una setmana un home a Soldeu com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’arrest de l’individu, un resident de 36 anys, es va produir a tres quarts d’una del migdia del 24 d’octubre, segons el balanç de detencions setmanal del cos.



La Policia va detallar que, en concret, es va procedir a la detenció «per un acte sexual sense consentiment», que es recull en l’article 147 del Codi Penal i que fa referències a víctimes vulnerables. En concret, es tractaria d’«una persona menor de catorze anys i privada de sentit, inconscient o incapaç d’oposar resistència o amb abús de la seva incapacitat», assenyala la normativa. En tractar-se d’un delicte sexual i la víctima estar en una situació vulnerable, la policia no va voler donar més detalls al respecte.



A part del d’aquesta darrera setmana, des de principi d’any s’haurien comès uns altres set delictes contra la llibertat sexual, segons els diversos balanços de detencions setmanal publicats per la Policia.

Baralla / D’altra banda, aquest cap de setmana els agents van detenir un resident de 21 anys com un presumpte autor dels delictes contra la integritat física. El jove es va barallar amb un altre a la sortida d’una coneguda discoteca a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. Com a conseqüència, un adolescent de 18 anys va resultar greument ferit, segons fonts policials, que no van especificar de quines lesions es tractaria. Els dos joves, que es van barallar a cops de puny, van ser els únics implicats en la batussa, que va tenir lloc a dos quarts de set del matí. El jove va ser hospitalitzat en estat crític, segons la Policia. Ara bé, des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van indicar que desconeixen quina és la situació actual del jove.



L’endemà, prop de les sis de la matinada a Andorra la Vella, un jove va llençar una motocicleta, que va produir un efecte dominó i en va fer caure unes altres cinc. Segons van explicar les fonts policials, l’home, de 32 anys, anava «esvalotat» pel carrer. Per això, després de fer caure els vehicles, va donar un cop de peu a la porta d’un portal, que va trencar. La reparació de la porta, aproximadament, té un valor d’uns mil euros. Per aquest motiu, una patrulla el va arrestar com el presumpte autor d’un delicte de danys materials.

Tres detencions per conduir ebris / També en aquesta setmana s’han detingut tres persones per circular sota els efectes de l’alcohol.

En concret, es tracta d’un resident temporer, de 31 anys, que el passat dimecres a les 03.15 hores va donar positiu amb una taxa d’alcoholèmia d’1,44 grams d’alcohol per litre en sang (g/l).



D’altra banda, el divendres a les 14.40 hores, els agents van detenir un resident de 55 anys que va donar positiu en un control d’alcoholèmia amb una taxa de 1,63 g/l.



El mateix índex va donar un altre home, un resident de 37 anys, que també va ser arrestat el divendres. L’individu, que va ser interceptat a les 20.38 hores, va provocar un accident amb ferits. En aquest cas, l’home, que conduïa un turisme Mercedes Benz amb matrícula del país, va xocar contra un altre vehicle Chevrolet Rezzo també amb matrícula andorrana.