Notícia El sou dels alts càrrecs del Govern creixen un 6% Les retribucions a agents de caràcter eventual augmenten un 6,5%

Les despeses de personal de cara l’any vinent s’increment un 2,7%, el que representa gairebé tres milions més que l’any passat (110,7 milions). Dins d’aquesta partida, els conceptes que més veuen incrementat el seu pressupost són els salaris dels alts càrrecs del Govern, que augmenten un 5,8% i les retribucions bàsiques a agents de caràcter eventual, amb un 6,5% més que aquest any.



Segons es detalla en el projecte de pressupost del Govern, en el primer cas la pujada es deu bàsicament a «les noves contractacions pels diferents tribunals de Justícia». En el cas dels eventuals, l’increment té com a principal motiu les sol·licituts de personal dels departaments d’educació. Per contra, cal recordar que el Ministeri d’Educació va anunciar fa temps que l’objectiu era reduir el nombre d’eventuals que té el sistema, ja que és molt elevat.



En termes globals, l’Executiu indica que les previsions inclouen més agents de policia, contractacions vinculades al desplegament de la llei de serveis socials i sociosanitaris i les contractacions previstes al Ministeri de Relacions Exteriors per poder cobrir els compromisos vinculats a les creixents relacions bilaterals i multilaterals, l’obertura de l’ambaixada a Berlin i les negociacions amb la Unió Europea.