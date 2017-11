Els ens locals preparen una proposta de llei de finances comunals

Les corporacions locals preparen una proposta per modificar la llei de les finances comunals, segons va anunciar ahir David Baró, cònsol de la Massana, en una roda de premsa posterior a la reunió de cònsols que va tenir lloc ahir al comú massanenc. L’entrada en vigor del nou Codi de l’Administració i de la Llei de bases d’ordenament tributari, així com l’aprovació de les noves lleis de transferències i competències va portar ahir els comuns a decidir que organitzaran un grup de treball que té com a objectiu preparar aquesta proposta per modificar l’actual de Llei de les finances comunals, i així adequar-se a la normativa vigent.



En concret, aquesta proposició la prepararà un grup format per interventors i amb ajuda externa, que tindrà un any de marge per presentar aquesta reforma. Un cop estigui llesta, entrarà a tràmit parlamentari i els consellers generals podran modificar-la i presentar les seves esmenes. «La llei ha quedat obsoleta i s’ha d’adaptar als temps actuals», va precisar Baró. En aquest sentit, va indicar que entre els aspectes claus que contemplarà la proposta per reformar la llei són: l’adaptació per a l’administració, l’ordenament tributari, bonificació, exoneració, responsabilitats de l’administració o la figura de l’interventor general recollida en la regla d’or, entre altres. «Això és perquè no hi hagi una disparitat, siguin homogènies i coherents amb les lleis», va assenyalar Baró.



Sobre el fet que aquesta proposta de llei la impulsin els comuns, tant Baró com la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, van exposar que és perquè afecta les corporacions locals. «És una llei que afecta directament als comuns i és bo que siguem els comuns els que presentem el primer document», va especificar Marsol a la roda de premsa.

Agència tributària / Andorra la Vella diu que tal com estan ara les condicions, no entraria a l’agència tributària estatal, però això podria canviar. De moment, tant la Massana com Canillo han declinat entrar en una agència tributària nacional i Andorra la Vella ho està estudiant. En un primer moment va anunciar que també descartava aquesta opció, però finalment el ministre de Finances, Jordi Cinca, va demanar-li un temps perquè analitzes la proposta. Marsol va indicar que si els hi «fan una oferta atractiva» s’hi podrien sumar. Per la seva part, Baró va exposar que no tenen intencions de canviar la seva posició perquè la Massana «hi té més a perdre que a guanyar». El consistori calcula que entrar en aquests ens li costaria al comú massanenc uns 60.000 euros anuals.



Les corporacions locals també van acordar aportar cada un d’ells 12.000 euros més al Congrés de les Neus. Aquest se celebra cada dos anys i es feia una aportació quan tenia lloc l’esdeveniment. Ara, aquesta contribució serà anual.