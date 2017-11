Anul·lat un judici per un aute mal fonamentat

Anul·lat un judici per blanqueig de diners provinents del narcotràfic i del crim organitzat perquè l’aute de processament estava mal fonamentat. Això va decretar ahir el Tribunal de Corts després d’escoltar les consideracions prèvies que van presentar abans del judici les defenses dels acusats, un home, la seva actual parella i la seva exparella, residents a Espanya i que ahir van acudir a la vista oral.



En concret, la defensa va demanar que s’anul·lés el judici perquè va considerar que en l’aute de processament no estaven ben concretats els fets que van comportar el delicte.



Segons va explicar el Tribunal de Corts, en l’aute es definia quin era el delicte, però no els fets que van portar a determinar que s’havia produït aquest delicte. Per aquest motiu, tal com van apel·lar les defenses hi havia una «indefensió». En concret, l’aute de processament és del maig del 2011, l’afer es va començar a investigar el 2005 i seria per uns delictes que s’haurien comès al voltant de l’any 2000 a Espanya.

Ara bé, les defenses també van posar en relleu que també s’haurien presentat proves d’operacions bancàries del 1988. Aquest any encara no existia en Codi Penal andorrà i, per tant, no estava tipificat el delicte de blanqueig de diners.



Corts va retornar el judici a la Batllia perquè el jutge instructor faci la investigació pertinent amb la finalitat que fonamenti els fets que porten a imputar aquestes persones per un delicte de blanqueig de diners i crim organitzat.



El judici estava previst que durés ahir i avui. El ministeri fiscal volia una pena de sis anys de presó per l’home, així com una pena de cinc anys per cada una de les dones.