De la Fira d’Andorra a París, via EL PERIÒDIC

La Mònica Armengol passejava per la Fira d’Andorra la Vella fa uns dies fins que alguna cosa li va cridar l’atenció a l’estand de EL PERIÒDIC. «No tinc massa sort, així que no ho vaig fer pensant que em tocaria res», explica l’ara ja guanyadora d’un cap de setmana a París per a dues persones, però «em feia molta il·lusió», remarca.



Amb col·laboració amb l’agència de viatges Emocions, aquest rotatiu va sortejar el premi entre els més de 300 participants que van omplir la butlleta a la Fira i van posar davant el photocall de l’estand, les dues condicions per a participar-hi.



El dijous passat, la Mònica i la seva parella van recollir el premi de mans del director de l’oficina d’Emocions del carrer de l’Aigüeta, Ricard Esteve. «Encara no sabem ben bé quan hi anirem perquè tenim un nadó i dubtem de si esperar el bon temps i anar els tres o marxar abans d’escapada de parella romàntica. Tot i que ja coneixem París, ens agrada molt», explica la guanyadora.



Davant de la bona acollida de la iniciativa, El PERIÒDIC repetirà iniciatives similars durant la propera Fira.