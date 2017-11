L’Engordany es queda sol al capdavant de la taula

La segona volta de la Lliga Multisegur Assegurances arrencava amb dos equips dominant la classificació, però només la UE Engordany va vèncer, quedant-se amb el lideratge en solitari.



Es va imposar a un dels aspirants també al títol, el restaurant Tic Tapa UE Sant Julià, per 1-0. Tot i que els lauredians van tenir un parell d’ocasions clares per marcar, enviant la pilota a la fusta, els escaldencs van imposar-se amb un gol que es va fer esperar, obra de Luigi al minut 88. Qui no va poder mantenir el ritme de l’Engordany era l’altre que començava la jornada com a líder, l’FC Lusitans, que va caure davant la UE Santa Coloma (0-1). Decidia l’enfrontament Crespo al 49. El Vallbanc FC Santa Coloma no va tenir problemes per superar al cuer, el Penya Encarnada d’Andorra (7-0). Juli Sànchez anotava els dos primers gols. Ja a la segona part marcaven Juanfer en dues ocasions i en una Conde, Gabi Riera i Da Costa en pròpia porteria. L’Inter Club Escaldes va imposar-se a al Nóbrega Constructora FC Encamp (4-1) amb remuntada inclosa. El gol inicial de Peña el capgiraven Peralta en dues ocasions, Maicon i Aguilar.