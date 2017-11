L’APRA creu que els grups donaran una visió global del tabac a la UE

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) creu que el fet que s’hagi convidat a tots els grups a participar en les negociacions amb la Unió Europea (UE) ajudarà a donar «una visió global» a Brussel·les sobre el tabac i la seva importància al país. «Cada un d’aquests actors tindrà una visió diferent del sector i podran explicar la seva sensibilitat», va explicar el president de l’APRA, Xavier Coma, a EL PERIÒDIC. En aquest sentit, va valorar que el tabac «és importantíssim per a l’economia i l’agricultura» d’Andorra i que això és el que s’ha de transmetre a la UE. Així doncs, va exposar que no és important només pel sector agrícola o productor, sinó també pel comercial. «No se’n parla tant del sector comercial, però és el més important perquè és el que fa que la resta pugui funcionar», va destacar Coma. Així mateix, hi va agregar que el «els grups parlamentaris podran donar una visió global i de conjunt del què és Andorra i d’aquesta especificitat que sempre ha tingut que és el tabac».

A més, Coma va recordar que aquesta unitat de tots els partits polítics és un dels reclams que sempre havia fet l’APRA. «Fa molt temps que ho havíem plantejat, que hi hagués més implicació política de tots els partits», va manifestar Coma.

Parada en les negociacions

Per Coma, ara s’hauria de fer un «repòs» en les negociacions i deixar-les en un punt intermedi fins que «els nous actors, els grups parlamentaris, es posin al dia en les negociacions i del que s’ha fet fins ara». Llavors, un cop estiguin al corrent del punt on es troben ara les negociacions, aquestes «es tornin a reprendre».

Negociador europeu

Coma també va valorar la recent visita del cap negociador adjunt de la Unió Europea (UE), Claude Maerten, que va estar al país a començaments de mes. Segons Coma, va ser una reunió més aviat informativa en la qual els diferents actors del Principat van poder fer arribar les seves inquietuds a Maerten. «Nosaltres els vam voler transmetre tots els nostres neguits perquè els fessin arribar a Europa», va explicar Coma.

Coma destaca que que si no es respecta la transitorietat al cultiu del tabac, el sector farà soroll

Així doncs, va ressaltar que van transmetre la importància que té el conjunt del tabac pel país. «Jo crec que van marxar d’aquí amb una idea clara del que significava el tema tabac pel sector agrícola», va puntualitzar Coma.

Ara bé, va destacar que no van tenir cap resposta de Maerten, que no els va dir quina era la postura de la UE al respecte, sinó que simplement els va escoltar.

El president de l’APRA va exposar que no contemplen cap altra alternativa que no sigui una transitorietat de 20 anys pel sector tabaquer. En aquest context, va remarcar que a Andorra ja existeix l’acord duaner que ha regit durant 30 anys.

Aquest acord, va indicar, «no ha suposat cap problema» i, de fet, al començament de les negociacions va ser una de les línies vermelles que no es volia creuar. Finalment, però, es va posar sobre la taula la transició del tabac per un període de 20 anys. Coma va advertir que no acceptaran un altre acord que no contempli una transició.



En aquesta línia, va relatar que de les quatre llibertats que contempla la UE i que ara s’estan negociant (lliure circulació de mercaderies, treballadors, serveis i capitals), l’única que tenia un acord previ era la de mercaderies. «Les bases les teníem clares. Pràcticament el que fa mercaderies, les regles del joc ja les teníem més per la mà aquí a Andorra. Quan parlem de servei, capitals, anem peixos», va matissar Coma.



Per aquest motiu, va dir que només acceptaran una modificació de l’acord duaner si es tracta d’una transitorietat i, sense això, per a l’APRA «no serà un bon acord». Així mateix, va ser molt taxatiu i va emfatitzar: «Sense el tabac matem l’agricultura». A més, va aclarir que en aquest període de vint anys es «demanaran garanties perquè l’agricultura es pugui seguir beneficiant».



Confiança amb el Govern

Així mateix, Coma va assegurar que es mostren confiats amb el Govern, ja que sempre els hi ha dit que mantindrien aquesta transitorietat. «Des del Govern sempre se’ns ha manifestat una línia i no tinc per què dubtar. Hi tinc confiança», va explicar. A més, va afegir: «Si la UE no ho acceptés després de tot el que ens ha dit el Govern, ens posaria en una situació complicada perquè a nosaltres se’ns ha dit coses». Per això, va dir que si no hi ha transitorietat, el sector farà soroll. «Si les oportunitats de l’acord d’associació han d’anar en detriment del nostre sector o s’ha de veure afectat de manera molt negativa, no serà un bon acord per a nosaltres», va sentenciar Coma.