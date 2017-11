Més de 40 anys de malsons

Més de 40 anys de maltractaments. Això és el que diu que va viure una dona, d’origen gallec, per part del seu marit. La gota que va fer vessar el got es va produir el juny del 2013 i són els fets que es van jutjar ahir al Tribunal de Corts. La dona va declarar que el seu marit li va dir que volia sexe i li va intentar obrir les cames. Ella, però, s’hi va negar perquè tenia una infecció en les parts íntimes. «Em feia molt mal», va assegurar ahir la dona. Llavors, davant la impossibilitat de mantenir relacions sexuals, segons el relat de la víctima, ell va agafar un coixí i la va intentar ofegar. «El vaig esgarrapar i no sé com me’l vaig treure de sobre», va manifestar. Llavors, va sortir de l’habitació i va anar al dormitori de la filla, que estava de viatge amb la parella. Un cop allà, es va posar a plorar, l’home va obrir la porta i li va dir: «Filla de puta, aquest cop t’has lliurat, però acabaré amb tu».

El marit no va negar els fets del tot. De fet, corrobora que li va dir de mantenir relacions, però ella s’hi va oposar. Llavors es van començar a discutir i va decidir posar-li el coixí a la boca, però en cap cas per matar-la, si no perquè callés. Va ser llavors quan la dona va decidir separar-se. També des d’aquests fets segueix tractament psiquiàtric. L’especialista que té cura d’ella va manifestar ahir que la dona va arribar amb un quadre d’ansietat i depressió, segurament provocats pels anys de maltractament. A més, la dona és epilèptica i des que es va separar se li han reduït els atacs.

Vexacions contínues

La dona va relatar ahir que va viure anys de vexacions i maltractaments. De fet, va afirmar que insults com «filla de puta» eren constants. També, sovint l’home li donava puntades de peu per tirar-la del llit al terra. A més, si ella arribava més tard que ell a l’hora de menjar, també l’escridassava i tirava els estris de la cuina al terra. «Jo sempre deixava el menjar fet i ell només l’havia d’escalfar, però em deia que quan ell arribava havia de tenir el plat sobre la taula i escalfat», va dir.

Un cop van anar els dos a la Seu d’Urgell, ella es va trobar una companya de feina i es van posar a parlar. Ell va marxar amb el cotxe, per la qual cosa va haver de fer autoestop per tornar a Andorra. Quan va arribar a casa, el marit li va dir que l’havia abandonat perquè era «lesbiana i tortillera».



Tot i separar-se els maltractaments van continuar. Un cop la va esperar a la sortida de missa i la va agredir, o entrava al domicili per robar-li coses o documents, com l’escriptura de la casa. El ministeri fiscal va manifestar que ho hauria d’haver denunciat, ja que l’home tenia la presó condicional a canvi de no apropar-se a ella. «Jo no vull que entri a la presó, només que no s’apropi a mi», va declarar la dona.

Per tots aquests fets, tant la fiscalia com l’acusació particular van demanar 12 mesos de presó condicional per un delicte major de maltractaments, 12 mesos més per lesions, amb una suspensió de condemna de quatre anys. A més, no es pot apropar a la víctima en sis anys i li reclamen una indemnització de 5.000 euros i les despeses de la CASS valorades en 9.600 euros.

La defensa va al·legar que no hi ha proves de les lesions ni els maltractaments i va demanar la llibertat.



Durant el judici, també va declarar la filla dels dos, que va dir que mai havia presenciat cap maltractament, insult ni vexació.