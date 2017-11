Quatre interessats en el concurs públic per al soci d’Ordino-Arcalís

El comú d’Ordino va informar que fins ahir al matí quatre interessats havien retirat el plec de bases per accedir a tota la informació necessària per participar al concurs públic de l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís, fins ara propietat exclusiva del mateix comú. El concurs pretén obrir al capital privat la societat Secnoa que gestiona les pistes i que hi participin en un 76% pels inversors privats.



El passat 10 de novembre el Comú d’Ordino va aprovar en consell de comú extraordinari el plec de bases, i les condicions tècniques i administratives, per a la convocatòria del concurs públic per la selecció del soci privat que passarà a adquirir la majoria de Secnoa.

La voluntat és la injecció de capital privat per millorar els comptes de l’estació. De fet, l’inversor privat passarà a controlar la majoria de les accions de la societat a canvi d’una inversió inicial de tres milions d’euros. El termini per a presentar els diferents projectes finalitza el 15 de desembre a les 12 hores.

Interès de Saetde

Entre els privats interessats, hi seria Joan Viladomat, accionista majoritari de Saetde (Pas de la Casa-Grau Roig), i que ja fa mesos que va mostrar la seva voluntat d’entrar a l’estació. De fet, tal com va reconèixer en diverses ocasions el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, el concurs públic s’ha tirat endavant precisament perquè es va formalitzar aquest interès.

Segons fonts properes, Viladomat s’hauria presentat com a Saetde i en solitari, és a dir, sense comptar amb col·laboracions de societats foranes.

Més candidats

Un altre dels que hauria mostrat interès en el concurs públic és Mountain Peak Developments, empresa radicada a Andorra que s’havia ofert, a través de contactes establerts amb Liberals d’Andorra, a captar privats per a l’estació.



En qualsevol cas, retirar el plec de bases no vol dir que després es formalitzi la proposta per al concurs públic. Ara bé, també cal tenir en compte que el preu per adquirir la documentació és de 700 euros en suport paper, i de 500 euros en suport informàtic, fet que condiciona la participació a un fort interès.



L’obertura dels plecs es farà el mateix dia que finalitza el termini, a les 12.15 hores. Serà aleshores que es coneixerà els noms dels què concorreran al concurs, informa l’ANA.