La Batllia arxiva el cas d’Alcobé per tràfic d’influències

La Batllia ha acordat arxivar la causa contra l’exministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en relació a la investigació sobre la presumpta activitat de lobbista que l’exconsellera general Meritxell Mateu hauria dut a terme per intentar aconseguir unes modificacions legislatives per una tasca que li va encomanar Banca Privada d’Andorra (BPA) mentre era parlamentària.

Segons informa l’ANA, en l’aute s’assegura que no s’ha pogut verificar que Alcobé hagués facilitat informació confidencial –coneguda per la seva condició de ministre d’Economia i membre del Govern– a Mateu. La informació que intentava obtenir l’exconsellera estava relacionada amb un projecte de creació d’un hub de gestió per a la mobilitat salarial d’empreses multinacionals estrangeres, en el qual BPA havia de gestionar les nòmines dels treballadors expatriats. Finalment, com que no s’han trobat indicis de delicte ni de cap tipus d’infracció penal pel que fa a Alcobé, la batlle ha decidit arxivar la causa contra ell.

Antecedents

Els fets es remunten al setembre del 2016, quan es va destapar, arran del cas BPA, que Mateu havia mantingut una relació laboral amb el banc el 2012 i el 2013, quan ja era consellera. Posteriorment, es van filtrar un seguit de correus electrònics, alguns d’ells dirigits a Alcobé, que provarien que va intentar influir en el Govern i en el Grup Parlamentari Demòcrata a favor dels interessos de BPA. Aquestes informacions van acabar amb la dimissió de Mateu i d’Alcobé.