Presentació en societat d’Unida Qualitat i Prevenció

Dijous a les 18.00 hores es va celebrar la presentació d’Unida Qualitat i Prevenció a la Sala Prat del Roure d’Escaldes Engordany.

En el marc d’aquesta presentació, Josep Maria Comes, ha reflexionat sobre la missió d’aquest nou projecte empresarial: «Unida Qualitat i Prevenció és el primer pas que com a grup fem per deixar una empremta en la nostra societat, amb el propòsit d’aportar quelcom més que un servei normatiu i evolucionar cap a una manera de fer les coses que aporti més valor a les persones i a la societat.»

En efecte, Unida Qualitat i Prevenció neix de la unió de dues empreses líders al Principat d’Andorra en l’àmbit de la prevenció tècnica, sistemes de gestió i auditories, vigilància de la salut i formacions ‘online’ i ‘offline’. Principat Qualipreven i Assegurprevenció evolucionen en una nova marca que vol liderar i ser referent al mercat, sustentant-se en valors com la integritat, la imparcialitat, l’orientació al client i el compromís.

«Nosaltres volem fer, volem evolucionar, volem millorar i ho valem fer amb les persones, amb les empreses, amb el país», comenta Comes i afegeix: «Treballem per les persones i per a les persones, el nostre objectiu és fer entendre als treballadors que la llei de prevenció de riscos laborals està feta per i per a ells.»

En el marc de la presentació de la nova marca, també es va celebrar la conferència ‘La prevenció de riscos laborals com a eina de motivació d’un equip’, impartida pel Sr. Joan Vicenç Duran Llàcer, professional del món industrial i expert en seguretat i en motivació de persones.

Entre d’altres aportacions del Sr. Duran Llàcer, va assenyalar: «No hem de menysprear el risc i treballar en un primer gran canvi de paradigma que han d’experimentar les empreses: no hi ha accidents lleus, mai s’ha de banalitzar un accident.»I ha convidat a treballadors i empresaris a incorporar un mantra en la rutina de l’organització: «...no existeix la mala sort quan hi ha un accident de treball, sempre que hi ha un accident és que alguna cosa s’ha fet malament. I en aquest sentit, no s’ha de culpabilitzar a ningú quan hi ha fracassos: un accident és un fracàs col·lectiu.»

Tots els assistents a la presentació rebran com a obsequi un exemplar de la novel·la ‘Cero accidentes, una utopía?’, escrita pel Sr. Duran Llàcer, i al finalitzar es va procedir a un brindis entre l’equip de treball, autoritats, clients, amics i públic en general.

Trobareu més informació sobre

Unida Qualitat i Prevenció al web:

http://www.unidaqp.com/