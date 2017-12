Dubtes sobre la coloració del gasoil

Els procediments de coloració del gasoil destinat a calefacció que s’efectuen a les fronteres amb França i Espanya generaven dubtes a Socialdemocràcia i Progrés (SDP). Per resoldre les incògnites que els feien sospitar de possibles anomalies, el parlamentari Víctor Naudi va entrar una pregunta a Sindicatura que va ser resposta ahir pel Govern. Els dubtes es podien dividir en dos grups. D’una banda, els procediments i la seguretat garantida i, de l’altra, la prevenció de frau i desviament de combustible per a altres usos abans de la seva manipulació. Pel que fa al primer grup, els funcionaris de fronteres es van queixar fa un temps que eren ells els encarregats de colorar el carburant amb els consegüents riscos. A arran d’això, el Govern va contractar una empresa privada per a fer aquests serveis però, segons SDP, «hi ha queixes recents d’alguns funcionaris que informen que segueixen fent aquesta funció i sense garanties de seguretat».



En la resposta presentada ahir, l’Executiu va confirmar que actualment se n’ocupa una empresa privada, Remapalex SA, i que els agents de la Duana són els encarregats de supervisar la feina feta. També reconeixen, però, que abans del gener del 2009, la coloració del gasoil destinat a usos de calefacció era assumida directament pels agents de Duana.



Pel que fa al procediment, es detalla que la Duana omple un formulari de control un cop enregistrada la declaració d’importació i després la cisterna es dirigeix a les instal·lacions de coloració juntament amb un duaner que supervisa l’acte. Finament, es signa un nou formulari conforme s’ha realitzat l’operació correctament.



D’altra banda, en la resposta també s’explica que excepcionalment i en atenció a les reiterades demandes de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i de Carburants d’Andorra (ATMCA), la direcció de Duana ha autoritzat la coloració únicament a les cisternes que anaven destinades a les estacions de servei del Pas de la Casa fins a Canillo. En aquest cas, la coloració l’efectua el xofer de la cisterna sota el control d’un agent de Duana.