La capital apuja 20 milions la previsió d’endeutament pel 2019

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir un marc pressupostari que estima incrementar en uns 20 milions la previsió d’endeutament per al 2019. En concret, segons el marc pressupostari que es va aprovar el 2016, la previsió d’endeutament per al 2019 era de 31,5 milions d’euros, mentre que enguany s’ha donat llum verda perquè sigui de 50,8 milions d’euros. Això fixaria un endeutament per aquella data d’un 135%. De fet, aquesta tendència també està prevista pel 2018, quan la previsió d’endeutament era d’un 97%, mentre que amb el nou marc pressupostari que es va aprovar ahir aquest ara es fixa en 39,9 milions d’euros, que seria prop del 110%.



Aquesta proposta, però, només es va aprovar amb els vots de la majoria demòcrata i va aixecar els recels de l’oposició, que hi van votar en contra.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar que aquest increment no vol dir que s’hagi de gastar tot el que s’estima. En aquest sentit, va posar d’exemple que la previsió d’endeutament d’enguany era d’un cent per cent i, finalment, s’ha tancat l’exercici amb un 94%. A més, va recordar que el Govern ha de transferir dos milions d’euros a la corporació local en concepte de transferències congelades del 2016, cosa que es podrà destinar a les infraestructures que requereix la parròquia i, per tant, fer que l’endeutament sigui menor. Així mateix, va assegurar que cada any es fa la previsió d’endeutament i que l’any que ve es pot tornar a revisar.

Marsol va justificar la nova previsió en el fet que durant els dos primers anys han hagut d’assumir despeses addicionals, com per exemple, la façana dels Serradells o la reforma del pàrquing del Prat de la Creu, per la qual cosa ahir van adjudicar l’obra per un valor de prop d’ 1,5 milions d’euros per renovar el paviment. «No hem pogut fer res del que havíem de fer perquè hem hagut d’arreglar coses i no podem fer obres», va apuntar la cònsol major. Marsol va recordar que per a aquesta legislatura tenen previstos grans projectes com és l’embelliment de l’avinguda Meritxell, que podria acabar costant al voltant de cinc milions d’euros.



A més, va destacar que la finalitat del comú és generar riquesa i activitat econòmica a la parròquia.

Ara bé, des de l’oposició, Jordi Minguillón, de Coalició d’Independents d’Andorra (CDI), va lamentar que s’hagi trencat amb la tendència d’austeritat que s’havia anat fixant fins ara. «Sempre hem defensat que s’ha de reduir l’endeutament», va ressaltar Minguillón. Com a dada, el conseller va exposar que aquesta previsió d’endeutament del 2019 suposa una despesa de 2.217 euros per cada ciutadà. El liberal Víctor Pintos es va mostrar preocupat per aquesta tendència del comú que ha passat de reduir l’endeudament a incrementar-lo i va indicar que el 2019 coincideix que hi ha eleccions comunals.



La consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Dolors Carmona, va remarcar que aquest no és el seu pressupost, ja que el comú «no ha de generar riquesa a la parròquia. El que ha de fer és gestionar els serveis dels ciutadans». A més, va defensar que s’ha hagut de fer aquest canvi en el marc pressupostari perquè des de la casa comuna tenen «projectes faraònics» com la cinta transportadora que vol instal·lar a Ciutats de Valls.

Tribunal de comptes

El comú va aprovar el marc pressupostari sense tenir l’informe del Tribunal de Comptes. Marsol va considerar que no és necessari. Ara bé, segons Víctor Pintos la corporació «s’ha saltat la llei de forma rotunda».



D’altra banda, Andorra la Vella preveu que l’informe del Tribunal de Comptes sigui desfavorable en el capítol de la despesa corrent, ja que aquesta estava fixada amb un 3% i, finalment, ha estat d’un 3,65%. Marsol va explicar que els comuns són els que fixen la seva despesa corrent i que, teòricament, la poden superar si no arriben a l’endeutament del 180%.

L’empresa que gestiona els Pouets presenta un recurs

33 La cònsol Conxita Marsol va explicar ahir que l’empresa que gestionava el pàrquing dels Pouets ha presentat un recurs administratiu al comú, que té dos mesos per respondre. La companyia considera que un cop obert els Pouets no es podia tancar, però Marsol va exposar que es va obrir amb la condició que la companyia entregués uns informes, que no van arribar mai i, per això, es va clausurar.

Tràmits cobrarà totes les multes

33 La sessió de comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat canvis en els serveis de circulació. En concret, es tancarà el servei d’aquest cos on es pagaven les multes, que ara es farà tot en el departament de tràmits. A més, quan la grua s’emporta un vehicle tampoc es pagarà aquest servei als agents, sinó directament en el pàrquing on es troba el vehicle.