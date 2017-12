Andorra s’adhereix a la xarxa jurídica d’Iberoamèrica

Andorra ja és un membre més de la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans (COMJIB), una organització fundada el 1993 que agrupa els ministeris de justícia dels països iberoamericans amb l’objectiu de millorar la justícia dins la regió iberoamericana, creant polítiques públiques i aliances per donar més unitat i coherència a l’espai jurídic. L’adhesió d’Andorra a la xarxa es va materialitzar ahir, quan el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va signar l’acta a Madrid, davant la presència del secretari general de la COMJIB, Arkel Benítez, i l’ambaixador d’Andorra a l’Estat espanyol, Jaume Gaytán. Els preparatius per a l’adhesió, però, van començar el setembre de l’any passat, amb una reunió entre Espot i Benítez.



Espot va destacar l’interès d’Andorra a formar part de la COMJIB per les àrees en què la xarxa ha focalitzat la seva feina, com ara els processos per a la reforma i modernització de l’Administració de la Justícia, la incorporació de noves tecnologies, l’accés la justícia, la prevenció del delicte, la lluita contra la violència de gènere i la cooperació jurídica internacional. El ministre va destacar que Andorra també se suma als esforços per acabar amb la criminalitat organitzada i transnacional. De fet, durant els últims 15 anys, el Principat s’ha adherit a múltiples convencions internacionals relatives a aquesta xacra mundial, com a membre de les Nacions Unides i el Consell d’Europa, entre d’altres.

A més, abans d’incorporar-se a la COMJIB, Andorra ja estava adherida a 24 instruments internacionals de cooperació judicial i policial.